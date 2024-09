Equipados para la historia

Un marco histórico incomparable, la Seu Vella, fue ayer el escenario elegido por el Hipos Lleida para presentar en sociedad las equipaciones con las que el equipo afrontará la histórica temporada en la ACB que ya está cada vez más cerca. Un proyecto de ciudad, al que hicieron referencia los oradores, necesitaba un símbolo de la ciudad como es el milenario monumento que marca el skyline de Lleida. Al presidente del club, Albert Aliaga, le acompañaron Meritxell Pi, directora general de finanzas de Hiopos; el alcalde, Fèlix Larrosa; el presidente de la Diputación, Joan Talarn; y José Crespín, subdelegado del Gobierno. No faltó la plantilla, el staff técnico, directivos, patrocinadores y las integrantes de la plantilla femenina, que también estrenarán equipaciones elaboradas por el mismo diseñador, Pol Puertas.

El autor de las equipaciones destacó que se ha inspirado en la ciudad, no solo en los colores, sino también en elementos que aparecen en las mismas y que “iremos descubriendo juntos durante la temporada en el Barris Nord”, explicó Puertas. La equipación principal mantiene el color Burdeos que identifica a la ciudad. Como también lo hace, explicó su diseñador, la segunda, de color claro “como la ‘boira’ de Lleida, con toques amarillos que representa cuando sale el sol”. Y añadió que “la tercera la he llamado Colors de Ponent”.“Hoy sí, con este acto, podemos decir que empieza una temporada histórica”, señaló Aliaga en el parlamento inicial. “Es un éxito histórico de Lleida y abierto a todos”, dijo. Crespín, Talarn y Larrosa coincidieron en valorar el esfuerzo conjunto de toda la ciudad en un proyecto que, como señaló el alcalde, “es como esta casa que nos acoge, que la hicieron gigantes”, dijo recordando el poema de Marius Torres.

El equipo afronta hoy en Olot un amistoso ante el Joventut

El Hiopos Lleida afronta hoy su tercer partido de preparación. Será en Olot ante el Joventut de Badalona (20.00), en un nuevo amistoso en el que el técnico, Gerard Encuentra, ya dijo ayer que no le importaba el resultado y que el rival era lo de menos. “Estamos muy focalizados en nuestro equipo, en llevar al partido todo lo que estamos haciendo en los entrenamientos. En un entrenamiento trabajas cosas que todos conocen. Del Joventut no les hemos explicado ningún sistema. Lo que queremos es aplicar nuestros básicos y que el Joventut nos ponga en dificultades para ver si somos capaces de superarlas. Lo que menos nos importa es el marcador. Ya dije el primer día que me daba igual perder de 40 que ganar de 40. Sí que ha de servir para ver si hemos sido capaces de corregir cosas en las que fallamos contra el Gran Canaria”.Insistió en que el trabajo de la pretemporada es muy concreto. “Se trata de ver mejoras cada día y las estamos viendo. Es un equipo que trabaja bien, estamos lejos todavía de ser el equipo que queremos ser, pero vamos conociéndonos más”. Dijo que el equipo trabaja duramente. “A este partido llegamos reventados. Pero es de lo que se trata en pretemporada. En la Liga controlas las cargas para llegar al partido en el mejor estado de forma posible, pero esto ahora no nos preocupa. Se trata de ponernos en forma y trabajar. Ya llevamos una carga importante”, indicó.