L'Hiopos Lleida presenta les seues equipacions

Un marc històric incomparable, la Seu Vella, va ser ahir l’escenari elegit per l’Hiopos Lleida per presentar en societat les equipacions amb què l’equip afrontarà la històrica temporada a l’ACB que ja està cada vegada més a prop. Un projecte de ciutat, al qual van fer referència els oradors, necessitava un símbol de la ciutat com és el mil·lenari monument que marca l’skyline de Lleida. Al president del club, Albert Aliaga, el van acompanyar Meritxell Pi, directora general de finances d’Hiopos; l’alcalde, Fèlix Larrosa; el president de la Diputació, Joan Talarn; i José Crespín, subdelegat del Govern central. No hi va faltar la plantilla, l’staff tècnic, directius, patrocinadors i les integrants de la plantilla femenina, que també estrenaran equipacions elaborades pel mateix dissenyador, Pol Puertas.

L’autor de les equipacions va destacar que s’ha inspirat en la ciutat, no només en els colors, sinó també en elements que hi apareixen i que “anirem descobrint junts durant la temporada al Barris Nord”, va explicar Puertas. L’equipació principal manté el color bordeus que identifica la ciutat. Com també ho fa, va explicar el seu dissenyador, la segona, de color clar “com la boira de Lleida, amb tocs grocs que representa quan surt el sol”. I va afegir que “la tercera l’he anomenat Colors de Ponent”.

“Avui sí, amb aquest acte, podem dir que comença una temporada històrica”, va assenyalar Aliaga en el parlament inicial. “És un èxit històric de Lleida i obert a tots”, va dir. Crespín, Talarn i Larrosa van coincidir a valorar l’esforç conjunt de tota la ciutat en un projecte que, com va assenyalar l’alcalde, “és com aquesta casa que ens acull, que la van fer gegants”, va dir recordant el poema de Màrius Torres.

L’equip afronta avui a Olot un amistós davant del Joventut

L’Hiopos Lleida afronta avui el seu tercer partit de preparació. Serà a Olot contra el Joventut de Badalona (20.00), en un nou amistós en el qual el tècnic, Gerard Encuentra, ja va dir ahir que no li importava el resultat i que el rival tampoc. “Estem molt focalitzats en el nostre equip, a portar al partit tot el que estem fent durant els entrenaments. En un entrenament treballes coses que tots coneixen. Del Joventut no els hem explicat cap sistema. El que volem és aplicar els nostres bàsics i que el Joventut ens posi en dificultats per veure si som capaços de superar-les. El que menys ens importa és el marcador. Ja vaig dir el primer dia que m’era igual perdre de quaranta que guanyar de quaranta. Sí que ha de servir per veure si hem estat capaços de corregir coses en les quals vam fallar contra el Gran Canària”.Va insistir que el treball de la pretemporada és molt concret. “Es tracta de veure millores cada dia i les estem veient. És un equip que treballa bé, estem lluny encara de ser l’equip que volem ser, però anem coneixent-nos més”. Va assenyalar que l’equip treballa durament. “A aquest partit arribem rebentats. Però és del que es tracta en pretemporada. A la Lliga controles les càrregues per arribar al partit en el millor estat de forma possible, però això ara no ens preocupa. Es tracta de posar-nos en forma i treballar. Ja portem una càrrega important”, va indicar el tècnic.