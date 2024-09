El Pons Lleida recibe al Barça en la Lliga

El Pons Lleida afronta hoy el primer partido oficial de la temporada recibiendo al Barcelona en el Onze de Setembre (21.00), en un duelo con entrada gratuita y correspondiente a la Lliga Catalana. No obstante, para el técnico del equipo leridano, Edu Amat, pese a la exigencia del rival, el de hoy es un amistoso más que debe servir para ir preparando al equipo para una nueva temporada exigente. El Pons Lleida estrenará su nueva equipación, ya con el logo del patrocinador.

“El Barça nos exigirá mucho y lo vamos a tomar con paciencia”, añadía Amat, para quien “el resultado no es lo que más nos preocupa, y sí lo es que seamos capaces de competir y que se vea sobre la pista el trabajo que estamos haciendo”. Para el técnico también es importante “adaptar a los nuevos”. El Pons Lleida no podrá contar en este encuentro con Sebas Moncusí, que tiene un esguince de tobillo y estará de baja entre tres y cuatro semanas.En la Lliga Catalana el Pons Lleida está en un grupo que completa el Caldes, al que visitará el día 14 y solo el campeón de grupo pasará a la Final Four que se disputará en El Vendrell del 27 al 29.

Alpicat, Vila-sana, Mollerussa y Cadí, en el torneo de La Seu

■ La Seu d’Urgell acoge desde ayer la segunda edición del Torneig Clayton-Cadí, en el que además del CH Cadí, como club organizador, participan el Mollerussa, Alpicat y Vila-sana. En total toman parte en esta competición, que se estrenó el año pasado, unos 300 jugadores y jugadoras de 8 clubes de Catalunya y Andorra.En la jornada de hoy el Vila-sana femenino se medirá con la selección de Chile (16.00), que está preparando su participación en el Mundial, mientras que a las 19.00 jugarán el Alpicat masculino, este año en la OK Liga, con el Calafell. Mañana sábado el Alpicat femenino será el rival de la selección de Chile (16.25) y el masculino se medirá con el Maçanet (11.50).