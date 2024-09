Gesta del Pons Lleida

Publicado por Josep Felis Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida abrió la Lliga Catalana a lo grande. Se impuso por 5-4 a un Barcelona que, a pesar de que tenía las bajas de seis internacionales, parecía tener el partido sentenciado con el 1-3 con el que se llegó al descanso. Pero en una gran segunda parte el equipo de Edu Amat le dio la vuelta al marcador y dio un gran paso para estar en la Final Four de esta competición.

El Barça, con tres jugadores del filial en sus filas, salió con fuerza y en los primeros minutos ya dispuso de dos ocasiones claras, antes de que Curtiellas firmara el 0-1 en el minuto 6. Nuno Paiva empató en el 15, pero en los últimos minutos Pablo Álvarez y Ferran Font pusieron un 1-3 que parecía la sentencia.Pero no fue así y el Pons Lleida salió con ganas en la segunda parte. Nico Ojeda, de falta directa, hizo el 2-3 en el 41 y aunque el Barcelona volvió a abrir hueco un minuto después, con un penalti transformado por Pablo Álvarez (2-4), en los últimos 10 minutos el Pons Lleida se lanzó sin complejos a por la victoria.Fran “Tombita” Torres, uno de los tres fichajes del equipo, junto a David Giménez y el “Chino” Miguélez, marcó el 3-4 en el minuto 43 y, pocos segundos después, Nico Ojeda, en otra falta directa, empataba el encuentro (4-4) llevando la euforia a las gradas. El partido se puso intenso y a falta de 39 segundos Sergi Duch marcó el 5-4, lo que generó unas exageradas protestas de los jugadores visitantes, que veían cómo se les escapaba el partido. Amat dijo que “de lo que más contento me voy es del ambiente del pabellón. No me lo esperaba. La gente ha respondido y ha demostrado que tenía ganas de hockey y que está con el equipo. El rival era difícil, se ha notado que era el primer partido, con muchas imprecisiones pero lo más importante es que se ha visto que el equipo tiene carácter”.