Pase apoteósico

El AEM superó ayer de forma apoteósica la primera ronda de la Copa de la Reina, tras vencer en la tanda de penaltis al Balears (1-1), haciendo justicia a lo que se había visto en el terreno de juego durante los 120 minutos.

Como ya le pasó en su debut liguero del domingo ante el Alhama (0-2), el conjunto leridano encajó en casi la única ocasión clara que concedió y después tuvo que remar y remar a contracorriente, generando una gran cantidad de ocasiones durante todo el encuentro.Y cuando parecía que iba a morir en la orilla, Evelyn aprovechó un error garrafal caído del cielo para igualar el encuentro en el 89 y forzar una prórroga que parecía incluso castigo para lo que habían merecido las leridanas.En la prolongación, el guion también se repitió y el AEM tuvo oportunidades para llevarse el partido. La última fue para Maryame Atiq, cuando ya se llegaba al 120, pero mandó fuera un balón que en otras 99 ocasiones hubiera entrado. La tanda de penaltis, como el partido, también arrancó mal para el AEM, pero Atiq encontró la mejor forma de redimirse. Anotó el quinto lanzamiento que, tras un fallo local y una parada de Mon, valió para pasar ronda.Rubén López introdujo tres cambios respecto al estreno en Liga ante el Alhama y el equipo mostró una versión parecida, con un punto de imprecisión, pero serio como siempre atrás.Sin embargo, el Balears llegó en una ocasión, en un córner, que acabó significando el 1-0. Pese a rechazar bien el primer servicio, el balón cayó en Doltra, que colgó el balón al segundo palo para que Sofía, una de las dos jugadoras del filial balear que fue titular, anotara el tanto de volea. La reacción del AEM fue muy paulatina, ya que sufría para arrebatarle el balón a un Balears que se defendía con la posesión. Así, empezó a generar ocasiones, aunque todas ellas fueron tímidas hasta el descanso, en especial dos tiros de Gestera y un centro que María Lara no remató por muy poco.Fue en la segunda mitad cuando las leridanas empezaron a inquietar realmente a un Balears casi inofensivo y que solo probó a María Mon en un tiro de Karla nada más salir del descanso. La primera en responder fue Paula Ransanz, con una volea desviada por poco. A ella se unieron Inés Faddi, imperial en el centro del campo durante todo el duelo, Marina Pérez y, en especial, Evelyn y Gestera en el 69 de juego. La canaria, que entró en la segunda mitad, centró desde la derecha y su envío se fue envenenando hasta dar en el larguero. Gestera cazó el rebote casi en la misma línea de gol, pero el balón acabó fuera de forma inexplicable. Tras otra buena acción de Mery Martí que acabó en nada ya en el minuto 87, el conjunto leridano pareció bajar los brazos ante una eliminación que parecía segura.Sin embargo, en el 89, Rojas intentó un pase hacia atrás a la portera Blanca que se quedó muy corto, tanto que Evelyn lo recogió, dribló a la portera y, pese a estar un poco escorada, encontró el gol del empate (1-1).La prórroga, ya con las jugadoras del filial Laia Ojeda y Ciurana desde hacía minutos en el campo, fue también del AEM. La primera en intentarlo con peligro fue Gestera, que se encontró con Blanca en el mano a mano. Evelyn también probó a la meta en un tiro desde la derecha, hasta que ya en los últimos minutos de la segunda mitad, primero Inés y luego Atiq, en dos balones parados, rozaron el tanto.Pero el pase se acabó decidiendo en los penaltis, que también empezaron mal para el AEM, ya que Vero Herrera se encontró con Blanca en el primer disparo. El Balears puso el 0-1, pero Evelyn igualó en el segundo intento. Mon mantuvo el empate adivinando las intenciones a Fátima (1-1). El Balears acertó en el tercero y en el cuarto, al igual que hicieron Gestera y Noe Fernández para llegar al quinto en empate (3-3). Entonces, Rojas falló para el Balears y Atiq acertó para sentenciar el duelo (3-4).

“Tenemos más talento arriba, pero el equipo está por hacer. Errores infantiles nos están penalizando”

El técnico del AEM, Rubén López, estaba feliz por superar la eliminatoria, pero lamentaba no haber evitado los penaltis al entender que habían sido superiores al Balears. “Era innecesario este sufrimiento porque hemos hecho un gran partido, sobre todo con balón. Y sin él tampoco hemos pasado dificultades. Cuando nos hemos atrevido a apretar y robar pelotas arriba hemos tenido muchísimas ocasiones de gol. No recuerdo un partido en el que hayamos tenido tantas desde que llegué al AEM”, se sinceró.

Sobre la lotería de los penaltis, comentó: “Puede ser una suerte o un acierto, pero es que creo que hemos sido muy superiores a lo largo del partido. Ellas nos han hecho solo dos ocasiones de gol en dos despistes nuestros y al inicio de la segunda parte sí es verdad que los primeros cinco o seis minutos han salido muy activadas y han tenido una clara ocasión que ha parado María Mon”.Como pasó en la Liga ante el Alhama, según López, “no hemos estado acertadas en el área contraria pese a que hemos tenido ocasiones muy claras. Tenemos más talento arriba, pero es un equipo que está aún por hacer y no podemos cometer estos errores infantiles que nos están penalizando mucho. Nos pasó también al principio de la temporada pasada con jugadas a pelota parada. Cuando no son acciones a balón parado somos contundentes y no nos crean ocasiones”, se explayó.Pese a haberse alargado tanto el partido y de cara a la próxima jornada de Liga, el técnico aemista aseguró que no les pasará factura físicamente. “El equipo ha acabado físicamente muy bien. Hemos podido dosificar jugadoras. Han salido jugadoras del filial (Ciurana y Laia Ojeda) que han dado un nivel muy alto y hemos acabado mejor que ellas. Es verdad que vamos al campo del Barça B, que es muy grande, pero creo que el equipo responderá muy bien”.Por su parte, Evelyn Acosta, que forzó la prórroga con su gol, bromeó diciendo que “si no sufrimos parece que no somos el AEM, pero estoy muy contenta con el trabajo del equipo. Hemos forzado la prórroga y hemos tenido ocasiones para evitar los nervios de los penaltis. Estoy confiada en que mejoraremos”, concluyó.