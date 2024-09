Triunfo de prestigio

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat, que esta temporada debutará en la OK Liga masculina, consiguió anoche una victoria de prestigio ante uno de los equipos más potentes e históricos del hockey sobre patines estatal. Fue, además, un triunfo muy meritorio de los de Jordi ‘Sito’ Expósito, ya que tuvieron que remontar un 0-2 con el que los reusenses se fueron al descanso. Al final, en una segunda parte primorosa y con el público llenando el pabellón Antoni Roure, el conjunto leridano se impuso por 4-3.

Tras el partido, el técnico del Alpicat Sito Expósito destacaba el hecho de que su equipo sea cada vez más competitivo ante la dura temporada que le espera en la máxima categoría. “Habíamos perdido con el Calafell y el Igualada ofreciendo un buen nivel y decíamos que estábamos aprendiendo a competir, pero teníamos que aprender a ganar y hoy lo hemos conseguido ante uno de los equipos top de la OK Liga. Es una victoria de prestigio”. Expósito analizó el partido explicando que “hemos hecho una buena primera parte, pero ellos se han colocado con un 0-2 que es algo con lo que te puedes encontrar cuando te enfrentas a un gran equipo. En la segunda parte, en cambio, hemos jugado sin complejos y no es nada fácil hacerle cuatro goles a un equipo como el Reus”.El técnico del Alpicat también quiso destacar el ambiente del pabellón. “Hemos tenido el apoyo de la gente, que tenía muchas ganas de ver un partido ante un equipo potente de la OK Liga. Nos han llevado en volandas y eso es lo que necesitaremos durante la temporada, mucho ruido y mucho apoyo desde la grada”. El Alpicat jugará el jueves en casa del Noia y el sábado recibirá al Coutras francés.