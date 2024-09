Triomf de prestigi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat, que aquesta temporada debutarà a l’OK Lliga masculina, va aconseguir ahir a la nit una victòria de prestigi davant d’un dels equips més potents i històrics de l’hoquei patins estatal. Va ser, a més, un triomf molt meritori dels de Jordi Sito Expósito, ja que van haver de remuntar un 0-2 amb el qual els reusencs se’n van anar al descans. Al final, en una segona part delicada i amb el públic omplint el pavelló Antoni Roure, el conjunt lleidatà es va imposar per 4-3.

Després del matx, el tècnic de l’Alpicat Sito Expósito destacava el fet que el seu equip sigui cada vegada més competitiu davant de la dura temporada que l’espera a la màxima categoria. “Havíem perdut amb el Calafell i l’Igualada oferint un bon nivell i dèiem que estàvem aprenent a competir, però havíem d’aprendre a guanyar i avui ho hem aconseguit davant d’un dels equips top de l’OK Lliga. És una victòria de prestigi”. Expósito va analitzar el duel explicant que “hem fet una bona primera part, però ells s’han col·locat amb un 0-2 que és una cosa que et pots trobar quan t’enfrontes a un gran equip. A la segona part, en canvi, hem jugat sense complexos i no és gens fàcil fer-li quatre gols a un equip com el Reus”.El tècnic de l’Alpicat també va voler destacar l’ambient viscut al pavelló. “Hem tingut el suport de la gent, que tenia moltes ganes de veure un partit davant d’un equip potent de l’OK Lliga. Ens han portat en safata i això és el que necessitarem durant la temporada, molt soroll i molt suport des de la grada”, va assenyalar. L’Alpicat jugarà dijous a casa del Noia i dissabte rebrà el Coutras francès.