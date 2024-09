El Pons Lleida, a la Final Four

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida Llista se clasificó ayer para la Final Four de la Lliga Catalana, después de superar por 3-4 al Caldes lo que, tras la victoria por 5-4 sobre el Barça en la jornada anterior, le asegura un puesto entre los cuatro finalistas. El título se disputará en el pabellón Quim Tomàs del Vendrell los días 28 y 29 de este mes.

El nuevo Pons Lleida sigue confirmando que esta temporada hay sobrados motivos para ilusionarse con el equipo que entrena Edu Amat. Si ante el Barça ganó y convenció, ayer, en una pista siempre difícil como la del Caldes volvió a ganar y a convencer. A pesar de que el equipo está en pretemporada, con tres jugadores nuevos en sus filas, jugó un buen partido, se mostró acertado ante puerta y fue capaz de remontar el marcador cuando se le puso en contra. Nico Ojeda, con un hat trick, fue el jugador decisivo para doblegar al equipo barcelonés.El jugador argentino, uno de los tres con que cuenta el equipo este año, no tardó mucho en ver puerta. Apenas había pasado un minuto de partido cuando marcó el 0-1. El Caldes reaccionó con el empate a los diez minutos, pero el Pons Lleida logró retirarse al descanso con ventaja al firmar el propio Nico el 1-2 (20’).La salida del Caldes en la segunda mitad sorprendió al equipo leridano. Adrià Ballart y Biel Pujadas pusieron el 3-2 (30’ y 32’). Pero este Llista demostró que tiene carácter y, tras firmar el empate de nuevo Nico Ojeda (3-3, 40’), a falta de cuatro minutos Nuno Paiva hizo el 3-4 que valía la victoria y el billete para la Final Four. El equipo volverá a jugar este martes. Será un amistoso en Voltregà.

Edu Amat afirma que “todavía nos falta mucho trabajo por hacer”

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, se mostraba satisfecho por la victoria y la clasificación para la Final Four de la Lliga Catalana, aunque considera que el margen de mejora del equipo es muy grande. “Todavía nos falta mucho trabajo por hacer”, explicaba. “Tenemos tres jugadores nuevos, estamos aún en la fase de encajar las piezas y tenemos que seguir trabajando”.Del partido, comentó que “estamos en pretemporada, las piernas y la cabeza están pesadas y nos ha faltado un poco de frescura en ataque”, y añadió “en esta competición todos los equipos están jugando muy intensos”.