El Pons Lleida, a la Final Four

El Pons Lleida Llista es va classificar ahir per a la Final Four de la Lliga Catalana, al superar per 3-4 el Caldes, cosa que, després de la victòria per 5-4 sobre el Barça a la jornada anterior, li assegura un lloc entre els quatre finalistes. El títol es disputarà al pavelló Quim Tomàs del Vendrell els dies 28 i 29 d’aquest mes.

El nou Pons Lleida continua confirmant que aquesta temporada hi ha motius de sobres per il·lusionar-se amb l’equip que entrena Edu Amat. Si davant del Barça va guanyar i va convèncer, ahir, en una pista sempre difícil com la del Caldes va tornar a guanyar i convèncer. Malgrat que l’equip està en pretemporada, amb tres jugadors nous a les seues files, va jugar un bon partit, es va mostrar encertat davant de porteria i va ser capaç de remuntar el marcador quan se li va posar en contra. Nico Ojeda, amb un hat-trick, va ser el jugador decisiu per doblegar l’equip barceloní. El jugador argentí, un dels tres amb qui compta l’equip aquest any, no va tardar gaire a veure porteria. Amb prou feines havia passat un minut del partit quan va marcar el 0-1. El Caldes va reaccionar amb l’empat als deu minuts, però el Pons Lleida va aconseguir retirar-se al descans amb avantatge al firmar el mateix Nico l’1-2 (20’). La sortida del Caldes a la segona meitat va sorprendre l’equip lleidatà. Adrià Ballart i Biel Pujadas van posar el 3-2 (30’i 32’). Però aquest Llista va demostrar que té caràcter i, després de firmar l’empat de nou Nico Ojeda (3-3, 40’), a falta de quatre minuts Nuno Paiva va fer el 3-4 que valia la victòria i el bitllet per a la Final Four. L’equip tornarà a jugar aquest dimarts. Serà un amistós a Voltregà.

Edu Amat afirma que “encara ens falta molta feina per fer”

El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, es mostrava satisfet per la victòria i la classificació per a la Final Four de la Lliga Catalana, encara que considera que el marge de millora de l’equip és molt gran. “Encara ens falta molta feina per fer”, explicava. “Tenim tres jugadors nous, estem encara a la fase d’encaixar les peces i hem de continuar treballant.”Pel que fa al partit disputat ahir, el tècnic va comentar que “estem en pretemporada, les cames i el cap estan pesats i ens ha faltat una mica de frescor en atac”, i va afegir que “en aquesta competició tots els equips estan jugant molt intensos”.