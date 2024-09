El leridano Arnau Farré, subcampeón del mundo

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Arnau Farré se proclamó subcampeón del mundo de Trial2, la segunda categoría internacional, el mejor resultado de su carrera deportiva después del tercer puesto que logró en 2023. Después de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2018 mientras disputaba una prueba del Mundial Indoor en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el piloto de Vilanova de Segrià, de 26 años, ha firmado la mejor temporada a nivel de resultados.

De las doce pruebas disputadas, Farré ha ganado tres de ellas, en Andorra, Italia y Bélgica, ha subido dos veces más al podio, precisamente en la última cita disputada este fin de semana en Ripoll, donde logró un segundo y un tercer puesto, además de cuatro cuartas posiciones. Finalmente ha acabado segundo con 175 puntos, a solo diez del campeón, el británico Jack Peace, y con 13 puntos de renta sobre el también inglés Billy Green, que defendía título.“Estoy muy contento de cómo ha ido la temporada en el Mundial. Comencé en Japón y no me fue muy bien, pero el resto de carreras me han ido bastante bien, ganando tres, subiendo dos veces más al podio y en otras estando siempre muy cerca de él, así que estoy muy satisfecho porque he sido bastante regular. Creo que ha sido una de mis mejores temporadas”, reconoce el piloto de Sherco, marca con la que tiene contrato en vigor para disputar el año que viene el Mundial, donde espera subir el nivel. “El objetivo será ganar el Mundial”, asegura el leridano, que en 2017 fue campeón de Europa.