El Hiopos Lleida medita fichar también un ‘4’ de forma provisional

Pierre Oriola, que va ser ovacionat en la seua tornada a Tàrrega, lluita per una pilota en una acció del matx contra el Bilbao. - FORÇA LLEIDA/POL PUERTAS

La dirección deportiva continúa sondeando el mercado en busca del ‘4’ que debería reforzar la plantilla de cara al debut liguero de la semana que viene. Si no encuentra la pieza que le encaje en los esquemas a Gerard Encuentra, el club no descarta fichar a un jugador de forma provisional como ha hecho con Derek Cooke, que si bien ha firmado hasta final de temporada, ha incluido una cláusula de salida durante los primeros meses si su rendimiento no es el esperado.

Por otra parte, la peña Nucli Bordeus, que este año ha doblado el número de socios, pasando de los 150 del año pasado a los 380 actuales, anunció ayer que ya ha completado el primero de los autocares para viajar el próximo domingo 29 de septiembre a Zaragoza para asistir al histórico estreno del Hiopos Lleida en la Liga Endesa ACB frente al combinado aragonés en el pabellón Príncipe Felipe. Las primeras 55 plazas se han cubierto en menos de una semana y ya han empezado a recibir demanda para un segundo bus.

El Hiopos Lleida ha solicitado un total de 600 localidades a la entidad zaragozana y prevé una asistencia cercana al millar de seguidores, un número muy parecido al que estuvo presente en la semifinal de la Final Four de Madrid frente al San Pablo Burgos.