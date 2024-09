Uno de los 'grandes' del grupo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Atlètic Alpicat es otro de los ‘grandes’ de la categoría, ya que en las últimas temporadas siempre ha estado a caballo entre la Primera y la Segunda Catalana. Esta temporada parte con igual ambición y con entrenador nuevo. Es Xavier Gabernet, el técnico que consiguió con el Juneda un histórico ascenso a Primera Catalana la pasada temporada siendo precisamente el rival del Alpicat en el play off.

Xavier Gabernet ha mantenido el bloque del Alpicat. “Hemos tenido dificultades a la hora de confeccionar la plantilla porque acabó tarde el play off y hasta entonces no sabíamos si jugaríamos en Primera o Segunda. Hemos hecho un cambio de filosofía, apostando por gente joven de la casa. Y hemos apostado más por hacer un bloque sólido que por individualidades”, explica Gabernet.El técnico leridano piensa en un proyecto “a medio plazo porque tenemos a varios jugadores en la treintena que pueden ayudar a los jóvenes a hacer la transición del cambio generacional”. Prefiere no hablar de ascenso. “El objetivo del club, por historial y potencial, es estar entre los cinco primeros”, dice. Ve la Segunda Catalana “más igualada de los últimos años, pero siempre hay sorpresas como pasó con el Juneda”.