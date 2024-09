Chourraut reina en La Seu

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Después de quedarse fuera del podio en los pasados Juegos Olímpicos de París, Maialen Chourraut se desquitó colgándose ayer la medalla de oro en la prueba de K1 de la final de la Copa del Mundo que se está disputando en Parc del Segre de la Seu d’Urgell. La triple medallista olímpica completó una bajada espectacular, en la que se sobrepuso a una penalización en la puerta dos para vencer con una gran autoridad. Con 41 años, la palista del Atlético de San Sebastián exhibió todo el potencial ante sus principales rivales de los últimos tiempos en su ‘casa’ del canal olímpico de La Seu, donde durante muchos años residió y fue su lugar habitual de entrenamiento. “Me voy a casa ganando esta última prueba de Copa del Mundo y contenta porque los Juegos han sido un gran palo para mí. Todavía no he llegado a recuperarme. En el último momento decidí que debía afrontar esta competición, debía sacarme esta espina y acabo así de bien”, señaló la donostiarra.

La vasca, bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020, dio una auténtica lección. Maialen, que había sido segunda en la semifinal, completó la bajada definitiva en un tiempo de 100.30, con el que ganó por delante de la eslovena Eva Tercelj (102.67) y de la estadounidense Evy Leibfarth (102.69), bronce en París. La andorrana Mònica Dòria, del Cadí Cano Kayak, fue séptima en la final, mientras que la campeona olímpica, la australiana Jessica Fox, solo pudo ser sexta con 103.37. Las otras dos medallistas en París, la polaca Klaudia Zwolinska (105.95) y las británica Kimberley Woods (109.09), cayeron eliminadas, como Leire Goñi, vigésima primera (109.25), y la pontsicana Laia Sorribes, que no pudo meterse en la final al ser vigésima séptima (152.54). La alemana Ricarda Funk, cuarta ayer, se apuntó la general final de K1 con 252 puntos, por delante de la francesa Emma Vuitton (244) y de Fox (239). En el K1 masculino, el leridano Miquel Travé, que el jueves había marcado el mejor registro, no pudo meterse en la lucha por las medallas al ser decimotercero con 92.13. Por la mañana, el palista del Cadí se metió en las semifinales de canoa con el tercer mejor tiempo de la primera serie (91.75). El que no pudo acceder fue su compañero de club Marc Vicente por tan solo 12 centésimas. La que sí pasó la criba fue la olímpica urgelense, Núria Vilarrubla, aunque lo tuvo que hacer en la repesca, donde fue las más rápida.