Chourraut regna a la Seu

Després de quedar-se fora del podi els passats Jocs Olímpics de París, Maialen Chourraut es va rescabalar penjant-se ahir la medalla d’or en la prova de K1 de la final de la Copa del Món que s’està disputant a Parc del Segre de la Seu d’Urgell. La triple medallista olímpica va completar una baixada espectacular, en la qual es va sobreposar a una penalització a la porta dos per vèncer amb una gran autoritat. Amb 41 anys, la palista de l’Atlètic de Sant Sebastià va exhibir tot el potencial davant dels seus principals rivals dels últims temps a casa seua al canal olímpic de la Seu, on durant molts anys va residir i va ser el seu lloc habitual d’entrenament. “Me’n vaig a casa guanyant aquesta última prova de Copa del Món i contenta perquè els Jocs han estat un gran pal per a mi. Encara no he arribat a recuperar-me. A l’últim moment vaig decidir que havia d’afrontar aquesta competició, havia de treure’m aquesta espina i acabo així de bé”, va assenyalar la donostiarra.

La basca, bronze a Londres 2012, or a Rio 2016 i plata a Tòquio 2020, va donar una autèntica lliçó. Maialen, que havia estat segona a la semifinal, va completar la baixada definitiva en un temps de 100.30, amb el qual va guanyar davant de l’eslovena Eva Tercelj (102.67) i de la nord-americana Evy Leibfarth (102.69), bronze a París. L’andorrana Mònica Dòria, del Cadí Cano Kayak, va ser setena a la final, mentre que la campiona olímpica, l’australiana Jessica Fox, només va poder ser sisena amb 103.37. Les altres dos medallistes a París, la polonesa Klaudia Zwolinska (105.95) i la britànica Kimberley Woods (109.09), van caure eliminades, com Leire Goñi, 21a (109.25), i la pontsicana Laia Sorribes, que no va poder ficar-se a la final al ser 27a (152.54). L’alemanya Ricarda Funk, quarta ahir, es va apuntar la general final de K1 amb 252 punts, davant de la francesa Emma Vuitton (244) i de Fox (239).En el K1 masculí, el lleidatà Miquel Travé, que dijous havia marcat el millor registre, no va poder ficar-se en la lluita per les medalles al ser tretzè amb 92.13. Al matí, el palista del Cadí es va ficar a les semifinals de canoa amb el tercer millor temps de la primera sèrie (91.75). El que no va poder accedir va ser el seu company de club Marc Vicente, per tan sols 12 centèsimes. La que sí que va passar el cribratge va ser l’olímpica urgellenca, Núria Vilarrubla, malgrat que ho va haver de fer a la repesca, on va ser la més ràpida.