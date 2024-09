El Pons Lleida exhibe pegada

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida se presentó ayer ante su afición con una exhibición ofensiva frente al Coutras francés, al que goleó por 5-1, un resultado que pudo haber sido mucho mayor dadas las innumerables ocasiones que tuvieron los leridanos, sobre todo en el tramo final del duelo. El argentino Nico Ojeda brilló con luz propia con un ‘hat trick’, mientras que Nuno Paiva y Sergi Duch completaron la goleada.

El conjunto galo, integrado entre otros por el leridano Toni Seró, una institución en el club, y el exlistado Julián Martínez, sorprendió pronto al equipo de Edu Amat, que no pudo contar con los lesionados Moncusí y ‘Tombita’ Torres. Fue precisamente el que hasta hace unos meses compartía vestuario con ellos quien inauguró el marcador. El argentino fue hábil y sorprendió a Martí Zapater. El tanto hizo despertar a los listados, que empezaron a coger las riendas del partido y Jordi Badia, a los seis minutos, dio el primer aviso con un fuerte disparo. El Coutras pudo incrementar su cuenta con un penalti riguroso que el propio Julíán Martínez lanzó, pero esta vez Zapater estuvo muy seguro. Tres minutos después se vivió la misma situación en la otra portería, y el encargado de ejecutar la pena máxima fue otro argentino, esta vez Nico Ojeda. El listado no falló y restableció las tablas en el marcador.A partir de ese momento el Pons Lleida pasó a dominar claramente el partido y a poner cerco a la portería de Pablo López. Paiva y Ojada dieron sendos avisos antes de que el propio portugués pusiera por primera vez por delante a su equipo. El duelo era un monólogo del Llista, que pudo haber incrementado su cuenta antes del descanso, pero Ojeda se encontró con el palo y Paiva con el larguero en el último suspiro casi de la primera mitad.La segunda empezó igual, con dominio listado, aunque sin materializarlo en goles, que llegaron casi en el ecuador del periodo. Ojeda situó el 3-1 tras un servicio de Badia, que también asistió poco después a Duch para el 4-1. En pleno acoso leridano, Ojeda firmó su ‘hat trick’ para cerrar el partido.Tras el partido, Edu Amat mostró su satisfacción por el juego desplegado por su equipo. “Estamos en la línea que queremos y es importante que los jugadores vean portería”. El próximo compromiso será la semifinal de la Lliga Catalana el viernes ante el Calafell.