El Pons Lleida exhibeix pegada contra el Coutras francès

El Pons Lleida es va presentar ahir davant de la seua afició amb una exhibició ofensiva davant el Coutras francès, que va golejar per 5-1, un resultat que hauria pogut ser molt més gran ateses les innombrables ocasions que van tenir els lleidatans, sobretot en el tram final del duel. L’argentí Nico Ojeda va brillar amb llum pròpia amb un hat-trick, mentre que Nuno Paiva i Sergi Duch van completar la golejada. El conjunt gal, integrat entre altres pel lleidatà Toni Seró, una institució al club, i l’exllistat Julián Martínez, va sorprendre aviat l’equip d’Edu Amat, que no va poder comptar amb els lesionats Moncusí i Tombita Torres. Va ser precisament el que fins fa uns mesos compartia vestidor amb ells qui va inaugurar el marcador. L’argentí va ser hàbil i va sorprendre Martí Zapater.

El gol va fer despertar els llistats, que van començar a agafar les regnes del partit i Jordi Badia, als sis minuts, va donar el primer avís amb un fort tir. El Coutras hauria pogut incrementar el seu compte amb un penal rigorós que el mateix Julíán Martínez va llançar, però aquesta vegada Zapater va estar molt segur. Tres minuts després es va viure la mateixa situació a l’altra porteria, i l’encarregat d’executar la pena màxima va ser un altre argentí, aquesta vegada Nico Ojeda. El llistat no va fallar i va restablir les taules al marcador.A partir d’aquell moment el Pons Lleida va passar a dominar clarament el partit i a sotjar la porteria de Pablo López. Paiva i Ojeda van avisar abans que el mateix portuguès posés per primera vegada al davant el seu equip. El duel era un monòleg del Llista, que hauria pogut incrementar el seu compte abans del descans, però Ojeda es va trobar amb el pal i Paiva amb el travesser en l’últim sospir gairebé de la primera meitat.La segona va començar igual, amb domini llistat, malgrat que sense materialitzar-ho en gols, que van arribar gairebé en l’equador del període. Ojeda va situar el 3-1 després d’un servei de Badia, que també va assistir poc després Duch per al 4-1. En ple assetjament lleidatà, Ojeda va firmar un hat-trick’ per tancar el partit.Després del partit, Edu Amat va mostrar estar satisfet pel joc desplegat per l’equip. “Estem en la línia que volem i és important que els jugadors vegin porteria.” El pròxim compromís serà la semifinal de la Lliga Catalana divendres davant del Calafell.