Bagnaia gana a Martín y Márquez, fuera del podio

Pecco Bagnaia, que pocas horas antes había marcado la pole con récord incluido, se impuso ayer en la carrera al Sprint de MotoGP del GP de Emilia Romagna y se tomó la ‘vendetta’ de la cita anterior al superar a Jorge Martín, que fue segundo y sigue líder, con cuatro puntos de renta sobre el actual campeón. Marc Márquez, por su parte, fue cuarto en su remontada.

Tanto Martín como Brad Binder sorprendieron a ‘Pecco’ Bagnaia en la salida, en la que el leridano, que partía séptimo, también recuperó dos posiciones y se puso quinto ya en las primeras curvas, aunque el italiano no se abatió en lo más mínimo y superó al sudafricano en apenas unas cuantas curvas más y antes de concluir la primera vuelta también le habían superado tanto Enea Bastianini como Márquez. Martín completó el primer giro como líder y dando un fuerte tirón, perseguido a medio segundo por Bagnaia, que encabezaba al grupo en el que también estaban Bastianini, Márquez, Pedro Acosta, que superó con un ‘apurado’ interior a Binder y con Fabio Quartararo tras ellos.Aunque Bagnaia logró acercarse a Martín, el madrileño consiguió mantener una ventaja en torno al medio segundo, y ambos fueron dejando descolgados a sus perseguidores. Bagnaia se fue acercando hasta pegarse al rebufo de la moto de Martín en la sexta vuelta, aunque rodando muy al límite, lo que le hizo tener algún que otro susto. Desde ese momento Jorge Martín supo que no podía cometer fallos para no verse rebasado, pero Bagnaia aprovechó un error del madrileño en una curva y se metió con decisión por el interior de en la vuelta ocho para comandar por primera vez la carrera e imponer su propio ritmo.El italiano demostró que tenía ‘un poco más’ en el acelerador que Martín y comenzó a abrir un pequeño hueco camino de la victoria, con Enea Bastianini rodando ‘cómodo’ en la tercera plaza y Marc Márquez en la cuarta, aunque recuperándose de un error en la curva trece que le hizo perder un terreno precioso y que se pegase nuevamente al rebufo de su moto Acosta. La victoria del italiano resultó inapelable y en el podio le acompañaron Martín y Bastianini, con Márquez en la cuarta plaza. Àlex Márquez, que salía último tras sufrir una caída en la Q2, acabó decimotercero.“Hay que aceptar que van más rápido, cuando no lo aceptas vienen las caídas. Creo que hoy –ayer–, saliendo segundo terminábamos cuartos; saliendo séptimos, terminábamos cuartos y saliendo primeros, seguramente, terminábamos cuartos igualmente, porque era el ritmo que teníamos”, dijo Marc al término del Sprint.