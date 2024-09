El Lleida, a quitarle los primeros puntos al líder

El Lleida CF busca ser el primero en arrebatarle puntos al Sant Andreu en su visita de hoy (18.00/Lleida TV y Lleida En Joc) al Narcís Sala. Después de sumar la primera victoria del curso el domingo pasado ante el Cornellà (1-0), tras dos empates en las dos primeras jornadas, el conjunto de Marc Garcia se mide hoy al único del grupo que mantiene el pleno de puntos, con tres victorias en las primeras tres jornadas, la última por la mínima en el campo del Ibiza (0-1).

El equipo barcelonés es el único que ha mantenido el grueso de la plantilla, además del técnico, Xavi Molist, después de jugar la pasada campaña el play off de ascenso. Así, ha podido dar continuidad al buen rendimiento del final de la pasada campaña con este gran arranque de competición al que el Lleida tratará de poner fin.El entrenador del Lleida CF, Marc Garcia, alertó de que “jugamos un partido para el que hay que estar preparado, porque nos enfrentamos a un equipo que seguramente hará play off y en un campo que será una caldera”. De hecho, el Sant Andreu supera ya los 4.000 abonados y las gradas de su estadio, con capacidad de 6.500 espectadores, siempre muestran una gran imagen, además de que los duelos ante el Lleida siempre cuentan con un gran número de aficionados azules. Así pasó en el de la pasada temporada en Liga, que se saldó con un empate (1-1) gracias a un gol de chilena de Montero.El técnico alcireño consideró que “tengo una plantilla con jugadores preparados para jugar en este tipo de escenarios” y además también sentenció que “es un partidazo y a mí siempre me apetece subirme al ring con los mejores equipos”.Antes del segundo partido como visitante del curso tras los dos seguidos a puerta cerrada en el Camp d’Esports, Marc Garcia declaró que “llegamos al partido en nuestro mejor momento” y aún como invicto en Liga, pese a sumar cinco de los nueve puntos en liza.El choque en el Narcís Sala representará el primer partido sobre césped artificial de la temporada para el Lleida y el técnico apuntó que será importante “seguir en la línea de conceder pocas ocasiones, ya que mantener la portería a cero da un añadido de confianza siempre”.

Mismo árbitro que en la ida del play off ante el Yeclano

El árbitro designado es el aragonés Manuel Ramírez Marco, el mismo que arbitró el polémico Lleida-Yeclano de play off la temporada pasada, que acabó suspendido en el añadido por el lanzamiento de objetos al campo y provocó la sanción de dos partidos a puerta cerrada.