El Balears se toma la revancha

El Balears se cobró ayer la venganza del duelo de copa que le enfrentó al AEM hace solo diez días, en el que encajó el empate en el minuto 89 para después caer eliminado en los penaltis, y se llevó el triunfo en el duelo liguero gracias a un gol en el último minuto del tiempo añadido (1-0).El conjunto mallorquín volvió a sacar partido de su mejor arma, las jugadas a balón parado, para echar por los suelos el buen ejercicio de resistencia defensiva que había realizado el conjunto leridano, para al menos llevarse un punto en un partido en el que fue de más a menos y encajó su segunda derrota en tres jornadas de Liga, condenado, al igual que en la primera, por acciones puntuales.

El AEM arrancó el partido en tromba y en los dos primeros minutos tuvo sus dos mejores ocasiones para adelantarse. La primera fue a los 50 segundos, en una jugada por la izquierda de Gestera en la que puso un balón atrás que Evelyn no pudo definir bien en dirección hacia portería. Ni un minuto después, fue la canaria quien colgó un balón desde la derecha que María Lara remató desde la frontal del área pequeña directo a las manos de Sandra Torres, que apostó por adivinar que el balón iría en esa dirección y lo atrapó sobre la misma línea, dejando sin efecto la ocasión más clara de las leridanas.Sin embargo, el aluvión inicial del equipo de Rubén López solo fue un espejismo de lo que sería el resto del partido. El Balears no se dejó achantar y empezó a hacerse con la posesión del balón, ante un AEM que no tuvo su mejor día en la presión y que cuando recuperaba la pelota no encontraba la manera para generar contragolpes.Así, el equipo local se fue animando y tuvo una primera ocasión en una falta muy cercana al área que Ruth lanzó directo a las manos de Laura Martí. Poco después, Bové tampoco remató con acierto un centro lateral desde la derecha que la dejó sola en el área pequeña llegando desde atrás en el minuto 21.Tras un arranque con ritmo de partido, la producción ofensiva se apagó por completo hasta llegar al descanso y se resumió en un solo intento de Perelló, que disparó desde muy lejos y envió su remate a la parte superior del larguero.El conjunto leridano supo volver a arrancar bien en el segundo tiempo, espoleado por la entrada al campo de Noe Fernández en sustitución de Gestera. Su ingreso trasladó a Evelyn a la punta de ataque y la canaria fue quien generó más peligro para el conjunto leridano, en dos jugadas rápidas en las que obligó a intervenir a la meta Sandra, la más clara en el minuto 65 en una internada por la izquierda.Más allá de los intentos de la canaria, el AEM estuvo cerca del tanto hasta en tres ocasiones en acciones a balón parado, con un cabezazo de Vero Herrera (46’), una segunda acción que Noe Fernández definió obligando a que Ruth sacara el balón bajo palos (58’) y otro remate de Atiq en el que también intervino una defensa bajo palos (70’).Sin capacidad para adelantarse en el marcador, las leridanas se vieron obligadas a defenderse, amenazadas por la velocidad del ataque balear, que había provocado un primer intento de Ruth en un remate desviado y otro lanzamiento de Pomer que Laura Martí atrapó sin problemas en el 77.Cuando el buen trabajo de la línea defensiva parecía suficiente para sumar un punto que el Balears parecía firmar tras dar entrada a defensas en posiciones ofensivas, Meri Martorell cometió una falta muy lejana sobre Pomer en el minuto 94. Ruth la colgó directa al área y Rojas entró desde atrás para conectar con el balón y superar a una Laura Martí que solo pudo contemplar cómo el Balears se tomaba su revancha y deja a las leridanas con tres puntos de nueve posibles.

El técnico del AEM, Rubén López, fue muy crítico con el papel de su equipo y dejó claro que “nos han marcado en el 94, pero hubiera podido ser antes, porque creo que solo hemos estado en el partido los 10 primeros minutos”. “Al final te vas jodido por encajar en el descuento, pero no hemos estado nada inspiradas con el balón, cuando robábamos no encontrábamos la manera de generar ocasiones de peligro y creo que nos han pasado un poco por encima”, añadió el técnico, dolido por el desarrollo del partido y también por haber encajado en un gol de estrategia.

“Es una falta innecesaria y después la jugadora entra sola al remate. Los pequeños detalles marcan en esta categoría y si no haces un buen partido tienes que empatar a cero. No puedes encajar en estas situaciones”, explicó el técnico, que pese a considerar que “hemos hecho nuestro peor partido en lo que va de Liga”, también mostró su disgusto porque “en condiciones normales hubiéramos sacado un punto, pero nos marcan goles que no nos tienen que hacer. Tenemos jugadoras muy jóvenes y hay que aprender más rápido de estas cosas, porque te penalizan mucho”.En la misma línea se expresó Paula Ransanz, que reconoció que “es un momento difícil y queda demostrado que si no marcas las que tienes, los pequeños detalles te marcan mucho”. Evelyn Acosta también declaró que “hay que cambiar el chip para no encajar más en estas acciones, porque el balón parado nos pasa factura y estamos dolidas”.