Nuevo podio de Márquez

Enea Bastianini (Ducati) se adjudicó ayer una polémica victoria en el Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP por delante de Jorge Martín (Ducati) y Marc Márquez (Ducati). El italiano sumó la victoria número 100 de Ducati, pero lo hizo después de un controvertido adelantamiento en la última vuelta sobre Martín, al que llegó a tocar en la curva 4 y quien hasta ese momento había llevado el peso de marcar el ritmo de carrera. A pesar del segundo puesto, Martín aumentó su ventaja en el liderato del Mundial al caerse Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que se descuelga a 24 puntos. Por su parte, Àlex Márquez (Ducati) terminó en la novena posición.

Una vez más, Martín sorprendió a todos sus rivales en la salida, pero al llegar a la primera curva entró un poco ‘colado’ y se vio superado por Bagnaia, mientras que Marc Márquez tampoco hizo una buena salida y se vio forzado a recuperar el terreno cedido para no quedarse descolgado de las primeras posiciones. Sabedor de la importancia de rodar delante, Bagnaia imprimió un fuerte ritmo en la vuelta inicial para intentar romper la carrera desde el principio, pero Martín se pegó. Tras ellos se situaron Bastianini y Brad Binder (KTM), Pedro Acosta (KTM) y Marc Márquez, que superó a Marco Bezzecchi (Ducati). En la tercera vuelta, Martín y Bastianini intentaron superar a Bagnaia, pero el doble campeón del mundo recuperó el liderato, aunque rodando a un ritmo inusualmente lento, lo que hizo que los de detrás se acercasen mucho. Una vuelta más tarde, Martín logró su objetivo y superó a Bagnaia para ponerse líder en la curva 8 y completar el giro a ritmo de récord (1:31.244). Bagnaia no parecía pasar por su mejor momento, con algún tipo de problema, lo que hizo que su propio compañero de equipo le superase una vuelta más tarde, en la quinta, y con Acosta y Marc Márquez pegados, aunque el piloto de KTM se llevó algún que otro susto. Martín comenzó a marcar su propio ritmo, muy rápido, lo que en apenas dos vueltas le permitió abrir un hueco de casi un segundo respecto a Bastianini, que tenía a su vez casi 9 décimas sobre Bagnaia, que llevaba pegado a Acosta y con un Marc Márquez algo descolgado. Una vuelta más tarde fue Bastianini quien marcó un nuevo récord (1:31.057), que le hizo acercarse a Martín, aunque todavía sin tener su rebufo, que logró una vuelta más tarde, por lo que la carrera entró en una fase distinta, con los dos pilotos peleando por la victoria.Poco después, en el noveno giro, en la curva 15, Acosta se fue por los suelos, casi en el mismo momento en el que Martín recibía el primer aviso por haber excedido los límites del circuito en tres ocasiones. Marc Márquez se encontró con la cuarta plaza, pero con 1,2 segundos de desventaja respecto a un Bagnaia que no dio muestras de poder seguir el ritmo de los pilotos de cabeza. Martín fue consolidando su liderato, con Bastianini muy cerca. Marc Márquez se iba acercando a Bagnaia, pero el italiano consiguió el récord (1:30.939) y cierto aire. Un giro más tarde volvió a batir el récord del circuito al rodar en 1:30.877, restando poco a poco distancias a sus rivales de cabeza de carrera a 11 vueltas del final. Pero tanto Martín como Bastianini reaccionaron y lograron mantener las diferencias con Bagnaia, perdiendo y recuperando en torno a 2 y 3 décimas. Hasta que en la curva 8, durante la vuelta 21, Bagnaia se fue por los suelos, lo que entregó la tercera posición a Márquez. A Martín le avisaron desde el muro y en la siguiente vuelta llegó su primer despiste, que a punto estuvo de costarle el liderato ante Bastianini, aunque aguantó el tipo. La lucha por la victoria en las vueltas finales entre Martín y Bastianini fue dura y con ambos pilotos sin ceder un milímetro. Al llegar a la última vuelta, en la curva 4, Bastianini se metió sin pudor por el interior hasta llegar a tocar a Martín, que tuvo que evitar la caída y dejar que el italiano se hiciese con la victoria. El madrileño tuvo tal enfado que cruzó la meta haciendo un corte de mangas. Viendo después la imagen repetida, al lado del italiano en la antesala del podio, le dijo: “Para ti”. Pese al enfado, Martín sonrió a pie de podio y felicitó a su rival, dándole la mano e incluso un abrazo. Supuso el triunfo número 100 de Ducati el día que finiquitó el título de constructores. La próxima cita será el fin de semana en el Gran Premio de Indonesia.

“Tendrían que haber sancionado a Bastianini”

“En MotoGP, si tienes que adelantar lo tienes que hacer de esa manera, sobre todo si vas tan similar. Se tiene que adelantar de esa manera y siempre lo he dicho, no es que se busque el hueco, es que se crea. No está, pero se crea. Bastianini ha hecho eso y lo ha hecho muy bien hasta que las dos ruedas han tocado lo azul. Si no hubieran tocado lo azul, que significa fuera de pista, no hubiera pasado nada, hubiera hecho un adelantamiento al límite, pero de última vuelta y bien. Una vez tocan las ruedas fuera de pista, para mí y según mi punto de vista, porque se ha visto en el pasado, es perder una posición. Pero lo han decidido así y al final te tienes que mantener al margen”, manifestó Marc Márquez sobre el incidente entre Martín y Bastianini. “Es verdad que es un adelantamiento de los que he hecho yo, pero si en ese adelantamiento tú vas fuera de la pista o el otro piloto acaba en el suelo, es sancionable y es así, siempre ha sido así”, añadió después de que Carlo Pernat, manager de Bastianini, dijera que el adelantamiento fue ‘como los de Márquez’. “El que va líder, aunque tenga poca ventaja, tiene más posibilidades de ganar que el que va segundo. Ahora el favorito es Martín, porque tiene la ventaja y esto creo que es lo que marcará de aquí a final de año”, sentenció Márquez, que está a 60 puntos del liderato cuando restan 6 carreras para terminar el Mundial.

Vietti arrebata la victoria a Canet en Moto2 y Ogura es más líder

Celestino Vietti (Kalex) le arrebató la victoria a Arón Canet (Kalex) por 29 milésimas en Moto2, mientras que Ai Ogura (Boscoscuro) terminó en cuarta posición. Con las bajas de Sergio García (Boscoscuro) y Jake Dixon (Kalex), ambas por caída, aumentó su ventaja en la clasificación del Mundial. Por su parte, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, decidió no tomar la salida después de la caída que sufrió durante la calificación. El líder del Mundial de Moto3, David Alonso (CFMoto), sumó su octava victoria de la temporada a pesar de los esfuerzos de Ángel Piqueras (Honda) y Daniel Holgado (Gas Gas). Alonso, además, se vio beneficiado en el liderato después de la sanción a Holgado de una posición al exceder los límites del circuito en la curva 15.