Nou podi de Márquez

Enea Bastianini (Ducati) es va adjudicar ahir una polèmica victòria al Gran Premi de l’Emília-Romanya de MotoGP davant de Jorge Martín (Ducati) i Marc Márquez (Ducati). L’italià va sumar la victòria número 100 de Ducati, però ho va fer després d’un controvertit avançament en l’última volta sobre Martín, que va arribar a tocar al revolt 4 i qui fins aquell moment havia portat el pes de marcar el ritme de carrera. Malgrat el segon lloc, Martín va augmentar el seu avantatge en el liderat del Mundial al caure Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que es despenja a 24 punts. Per la seua part, Àlex Márquez (Ducati) va acabar en la novena posició. Un cop més, Martín va sorprendre tots els seus rivals a la sortida, però a l’arribar al primer revolt va entrar una mica colat i es va veure superat per Bagnaia, mentre que Marc Márquez tampoc no va fer una bona sortida i es va veure forçat a recuperar el terreny cedit per no quedar-se despenjat de les primeres posicions. Sabedor de la importància de rodar davant, Bagnaia va imprimir un fort ritme a la volta inicial per intentar trencar la carrera des del principi, però Martín se li va enganxar. Darrere seu es van situar Bastianini i Brad Binder (KTM), Pedro Acosta (KTM) i Marc Márquez, que va superar Marco Bezzecchi (Ducati). A la tercera volta, Martín i Bastianini van intentar superar Bagnaia, però el doble campió del món va recuperar el liderat, tot i que rodant a un ritme inusualment lent, la qual cosa va fer que els que el seguien se li atansessin molt. Una volta més tard, Martín va aconseguir el seu objectiu i va superar Bagnaia per posar-se líder al revolt 8 i completar el gir a ritme de rècord (1:31.244). Bagnaia no semblava passar pel seu millor moment, amb algun tipus de problema, cosa que va fer que el seu propi company d’equip el superés una volta més tard, a la cinquena, i amb Acosta i Marc Márquez enganxats, tot i que el pilot de KTM es va emportar algun ensurt. Martín va començar a marcar el seu propi ritme, molt ràpid, la qual cosa en tot just dos voltes li va permetre obrir un buit de gairebé un segon respecte a Bastianini, que tenia al seu torn gairebé 9 dècimes sobre Bagnaia, que portava enganxat Acosta i amb un Marc Márquez una mica despenjat. Una volta més tard va ser Bastianini qui va marcar un nou rècord (1:31.057), que li va fer atansar-se a Martín, tot i que encara sense tenir el seu rebuf, que va aconseguir una volta més tard, per la qual cosa la carrera va entrar en una fase diferent, amb els dos pilots lluitant per la victòria.

Poc després, en el novè gir, al revolt 15, Acosta se’n va anar a terra, gairebé en el mateix moment en què Martín rebia el primer avís per haver superat els límits del circuit en tres ocasions. Marc Márquez es va trobar amb la quarta plaça, però amb 1,2 segons de desavantatge respecte a un Bagnaia que no va donar mostres de poder seguir el ritme dels pilots de davant. Martín va anar consolidant el seu liderat, amb Bastianini molt a prop. Marc Márquez s’anava atansant a Bagnaia, però l’italià va aconseguir el rècord (1:30.939) i cert aire. Un gir més tard va tornar a batre el rècord del circuit al rodar a 1:30.877, restant a poc a poc distàncies als rivals del cap de carrera a 11 voltes del final. Però tant Martín com Bastianini van reaccionar i van aconseguir mantenir les diferències amb Bagnaia, perdent i recuperant entorn de 2 i 3 dècimes. Fins que al revolt 8, durant la volta 21, Bagnaia se’n va anar a terra, la qual cosa va entregar la tercera posició a Márquez. Van avisar Martín des del mur i en la següent volta va arribar la seua primera badada, que a punt va estar de costar-li el liderat davant de Bastianini, tot i que va aguantar el tipus. La lluita per la victòria a les voltes finals entre Martín i Bastianini va ser dura i amb els dos pilots sense cedir ni un mil·límetre. A l’arribar a l’última volta, al revolt 4, Bastianini es va posar sense pudor per l’interior fins a arribar a tocar Martín, que va haver d’evitar la caiguda i deixar que l’italià obtingués la victòria. El madrileny va tenir tal enuig que va travessar la meta fent un tall de mànigues. Veient després la imatge repetida, al costat de l’italià a l’avantsala del podi, li va dir: “Per a tu.” Malgrat l’enuig, Martín va somriure a peu de podi i va felicitar el seu rival, donant-li la mà i fins i tot una abraçada. Va suposar el triomf número 100 de Ducati el dia que va liquidar el títol de constructors. La pròxima cita serà el cap de setmana al Gran Premi d’Indonèsia.

“Haurien d’haver sancionat Bastianini”

“En MotoGP, si has d’avançar ho has de fer d’aquesta manera, sobretot si vas tan similar. S’ha d’avançar d’aquesta manera i sempre ho he dit, no és que es busqui el buit, és que es crea. No hi és, però es crea. Bastianini ha fet això i ho ha fet molt bé fins que les dos rodes han tocat el blau. Si no haguessin tocat el blau, que significa fora de pista, no hauria passat res, hauria fet un avançament al límit, però d’última volta i bé. Una vegada toquen les rodes fora de pista, per a mi i segons el meu punt de vista, perquè s’ha vist en el passat, és perdre una posició. Però ho han decidit així i al final te n’has de mantenir al marge”, va manifestar Marc Márquez sobre l’incident entre Martín i Bastianini. “És veritat que és un avançament dels que he fet jo, però si en aquest avançament tu vas fora de la pista o l’altre pilot acaba a terra, és sancionable i és així, sempre ha estat així”, va afegir després que Carlo Pernat, mànager de Bastianini, digués que l’avançament va ser com els de Márquez. “El que va líder, encara que tingui poc avantatge, té més possibilitats de guanyar que el que va segon. Ara el favorit és Martín, perquè té l’avantatge i això crec que és el que marcarà d’aquí a final d’any”, va sentenciar Márquez, que està a 60 punts del liderat quan resten tan sols sis carreres per acabar el Mundial.

Vietti arrabassa la victòria a Canet en Moto2 i Ogura és més líder

Celestino Vietti (Kalex) li va arrabassar la victòria a Arón Canet (Kalex) per 29 mil·lèsimes a Moto2, mentre que Ai Ogura (Boscoscuro) va acabar en quarta posició. Amb les baixes de Sergio García (Boscoscuro) i Jake Dixon (Kalex), ambdós per caiguda, va augmentar el seu avantatge a la classificació del Mundial. El brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va decidir no sortir després de la caiguda que va tenir durant la qualificació. El líder del Mundial de Moto3, David Alonso (CFMoto), va sumar la vuitena victòria de la temporada malgrat els esforços d’Ángel Piqueras (Honda) i Daniel Holgado (Gas Gas). Alonso, a més, es va veure beneficiat en el liderat per la sanció a Holgado d’una posició al superar els límits del circuit al revolt número 15.