Un Barça de otro planeta

El Barça de Hansi Flick mostró de nuevo su mejor cara y tumbó por 1-5 a un Villarreal que vivió al límite del fuera de juego y que sufrió los goles por partida doble de Robert Lewandowski y Raphinha, y un tanto de Pablo Torre, ayer titular. La victoria, la sexta de la temporada, quedó empañada por la grave lesión de Marc-André Ter Stegen, que podría perderse lo que queda de temporada (ver desglose).

Inmaculado en Liga, el Barça quería resarcirse del tropiezo ante el Mónaco y desde el principio dominó la pelota, aunque el Villarreal, lejos de asumir un papel de invitado, buscó aprovecharse desde el primer momento de la línea defensiva tan alta del Barça y lanzó contras, pero los de Marcelino se toparon desde el primer momento con el fuera de juego. Apenas habían pasado diez minutos cuando Yeremy Pino recibió un balón filtrado a la espalda de los centrales, pinchó la pelota y, sin dejarla caer, lanzó una vaselina que se coló en la portería del meta alemán, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego.A partir de ahí, el Barcelona empezó a imponer su fútbol con Pedri, Raphinha y Lamine Yamal. Aunque los locales seguían lanzados al contraataque, el Barça empezaba a hacer sufrir al Villarreal y en el minuto 19, Pedri supo limpiar una embarullada jugada para que el balón llegara a Pablo Torre, que con un pase filtrado dejó solo a Lewandowski para que fusilara a Diego Conde. El Villarreal no se amilanó, pero la superioridad del Barça en esos minutos la volvió a corroborar el delantero polaco rematando de semichilena un balón que había dejado muerto Diego Conde al desviar un disparo de Raphinha a la salida de un córner. Era el 0-2.No obstante, el equipo de Marcelino tuvo al fin su recompensa en un nuevo contraataque que fabricó Álex Baena con un pase a la espalda de los centrales que recogió Pèpè, que en un dos contra uno frente a Ter Stegen, cedió el balón a Ayoze, que anotó el tanto del Villarreal. Incisivo en las contras, Nicolás Pépé tuvo el empate en un mano a mano en el 45, aunque Ter Stegen tuvo la fortuna de elegir el lado correcto y desviar a córner el fuerte chut. Fue la fortuna que no tuvo un minuto después, cuando al recoger el balón en un córner tuvo un mal gesto en el aterrizaje, lo que le obligó a salir del campo en camilla con visibles gestos de dolor. El Barcelona salió en la segunda mitad todavía grogui por esa acción y el Villarreal sabía que era su momento para empatar de nuevo el partido. Estuvo cerca de hacerlo, pero un nuevo fuera de juego de Pépé lo impidió. Pero cuando mejor estaba el Villarreal, un despiste defensivo dejó solo a Pablo Torre, que desde la frontal batió a Diego Conde y puso el 1-3 que ‘mató’ a un Villarreal que empezó a acusar el desgaste y que solo podía achicar balones. De hecho, Lamine Yamal estuvo a punto de anotar el cuarto apenas un par de minutos después, aunque Éric Bailly, para evitar su disparo, le hizo un penalti que fallaría instantes después Lewandowski.Todavía tuvo un último arreón el Villarreal, que anotó un nuevo tanto que no tendría peso en el partido por un nuevo fuera de juego, esta vez de Thierno Barry. Ya sin fuerzas, el Villarreal bajó los brazos y Raphinha no tuvo piedad. En cinco minutos frenéticos, el brasileño anotó el cuarto con un disparo desde el punto de penalti que desvió Bailly y marcó el quinto cinco minutos después al aprovechar un pase exquisito de Lamine Yamal con el exterior de su bota izquierda que le dejó solo para fusilar al portero.

No marcó, pero fue un peligro constante, forzó un penalti y dio una asistencia de lujo a Raphinha

Marc Andre Ter Stegen protagonizó la nota triste del partido. El meta alemán tuvo que retirarse en camilla tras lesionarse la rodilla derecha. Fue en una acción en la que pisó mal después de una salida por alto cuando el partido estaba ya en el añadido del primer tiempo. El germano se tapaba el rostro y gritaba de dolor ante el desconsuelo y preocupación del resto de la plantilla.

Las primeras exploraciones en el hospital de Castellón apuntan a una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que, si se confirman, supondría entre siete y ocho meses de baja, por lo que el portero se perdería lo que resta de temporada. El meta germano se dañó la misma rodilla de la que fue operado por primera vez en agosto de 2020 por el doctor Ramón Cugat y posteriormente, en mayo de 2021, por el cirujano sueco Hakan Alfredson.“La lesión de Ter Stegen nos pone muy tristes. Ganamos 1-5 en Villarreal, los aficionados vieron un gran partido, también del rival. Estamos muy contentos por la victoria pero en verdad, tristes porque creo que será una lesión grande”, dijo Hansi Flick, que añadió: “Lo tenemos que aceptar, no es fácil. Fue un accidente y es muy duro. Tenemos suficientes jugadores, tenemos que cuidarlos. Estoy contento por cómo jugaron, todos los que salieron hoy lo hicieron fantástico”. El técnico alemán no quiso valorar si irán al mercado para fichar.

Tres días después de la victoria europea frente al Leipzig, el Atlético empató (1-1) contra un Rayo Vallecano que se adelantó en el marcador en la primera parte por medio de Isi, un gol que fue neutralizado en la segunda por tanto del inglés Conor Gallagher y que permitió sumar un punto al conjunto rojiblanco, que le deja a 6 del líder, el Barcelona.

Hansi Flick destacó el juego colectivo que ayer le permitió sumar la sexta victoria consecutiva. “Jugamos como un equipo en defensa y en ataque, somos un equipo compacto y unido”, señaló Flick, que añadió: “las lesiones de Bernal y Ter Stegen son un accidente y la tarjeta de Ferran fue culpa nuestra. Lo estamos haciendo bien y la actitud es muy buena. Nos focalizamos en jugar a fútbol y en hacer lo que debemos hacer. Y disfrutar. Estoy muy contento por entrenar a este equipo”. El alemán también pidió más protección para los jugadores, en referencia a las dos durísimas entradas que recibió Lamine Yamal en el tramo final del partido. “Debemos proteger a todos los jugadores. Lamine tiene mucha calidad, pero también Raphinha y Robert y todos”, señaló.

Lewandowski está viviendo un inicio dulce de cara a portería. El polaco ha firmado contra el Villarreal un doblete y lidera en solitario la lucha por el Pichichi. El internacional reconoce que el juego de Flick le beneficia. “Esta temporada buscamos más pases o centros al área y como delantero es mi zona, puedo hacer muchas cosas. Jugamos para el equipo y ganamos 1-5. Para nosotros es muy importante marcar cinco goles. Ahora jugamos cada tres días y cada partido es muy importante”, señaló el polaco, que añadió: “todos sabemos cómo y dónde queremos jugar. En la cabeza tenemos siempre el próximo gol. Estamos muy felices”.

No habrá propuesta de denuncia a Jude Bellingham por parte del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por decirle “eres un pedazo de mierda” al árbitro Munuera Montero cuando este le mostró una tarjeta amarilla. Al parecer, las denuncias del CTA llegan, por norma, cuando las afirmaciones aparecen en una declaración en el campo o en rueda de prensa, pero si es algo que sucede o pasa en pleno partido y no es escuchado por el árbitro, ahí se queda y no se le da más recorrido, circunstancia que va a pasar tras lo sucedido en el Santiago Bernabéu con el jugador inglés.