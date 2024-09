Un Barça d'un altre planeta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça de Hansi Flick va mostrar de nou la seua millor cara i va tombar per 1-5 un Vila-real que va viure al límit del fora de joc i que va patir els gols per partida doble de Robert Lewandowski i Raphinha, i un altre de Pablo Torre, ahir titular. La victòria, la sisena de la temporada, va quedar entelada per la greu lesió de Marc-André Ter Stegen, que es podria perdre el que queda de temporada (vegeu el desglossament).

Immaculat a la Lliga, el Barça volia rescabalar-se de l’entrepussada davant del Mònaco i des del principi va dominar la pilota, tot i que el Vila-real, lluny d’assumir un paper de convidat, va buscar aprofitar-se des del primer moment de la línia defensiva tan alta del Barça i va llançar contres, però els de Marcelino van topar des del primer moment amb el fora de joc. Tot just havien passat deu minuts quan Yeremy Pino va rebre una pilota filtrada a l’esquena dels centrals, va punxar la pilota i, sense deixar-la caure, va llançar una vaselina que es va colar a la porteria del porter alemany, però la jugada va quedar invalidada per fora de joc.A partir d’allà, el Barcelona va començar a imposar el seu futbol amb Pedri, Raphinha i Lamine Yamal. Encara que els locals continuaven llançats al contraatac, el Barça començava a fer patir el Vila-real i al minut 19, Pedri va saber netejar una embolicada jugada perquè la pilota arribés a Pablo Torre, que amb una passada filtrada va deixar sol Lewandowski perquè afusellés Diego Conde. El Vila-real no es va intimidar, però la superioritat del Barça en aquells minuts la va tornar a corroborar el davanter polonès rematant de semixilena una pilota que havia deixat mort Diego Conde al desviar un xut de Raphinha a la sortida d’un córner. Era el 0-2.No obstant, l’equip de Marcelino va tenir a la fi la recompensa en un nou contraatac que va fabricar Álex Baena amb una passada a l’esquena dels centrals que va recollir Pèpè, que en un dos contra un davant de Ter Stegen, va cedir la pilota a Ayoze, que va anotar el gol del Vila-real. Incisiu en les contres, Nicolás Pépé va tenir l’empat en un mà a mà al 45, tot i que Ter Stegen va tenir la fortuna d’elegir el costat correcte i desviar a córner el fort xut. Va ser la fortuna que no va tenir un minut després, quan al recollir la pilota en un córner va tenir un mal gest en l’aterratge, la qual cosa el va obligar a sortir del camp en llitera amb visibles gestos de dolor.El Barcelona va sortir a la segona meitat encara grogui per aquesta acció i el Vila-real sabia que era el seu moment per empatar de nou el partit. Va estar a prop de fer-ho, però un nou fora de joc de Pépé ho va impedir. Però quan millor estava el Vila-real, una badada defensiva va deixar sol Pablo Torre, que des de la frontal va batre Diego Conde i va posar l’1-3 que va matar un Vila-real que va començar a acusar el desgast i que només podia treure pilotes. De fet, Lamine Yamal va estar a punt d’anotar el quart tot just un parell de minuts després, malgrat que Éric Bailly, per evitar el xut, li va fer penal, que fallaria instants després Lewandowski.Encara va tenir una última escomesa el Vila-real, que va anotar un nou gol que no tindria pes en el partit per fora de joc, aquest cop de Thierno Barry. Ja sense forces, el Vila-real va abaixar els braços i Raphinha no va tenir pietat. En cinc minuts frenètics, el brasiler va anotar el quart des del punt de penal que va desviar Bailly i va marcar el cinquè cinc minuts després a l’aprofitar una passada exquisida de Yamal amb l’exterior de la bota esquerra que el va deixar sol per afusellar el porter.

No va marcar, però va ser un perill constant, va forçar un penal i va assistir de luxe a Raphinha

Marc-André Ter Stegen va protagonitzar la nota trista del partit. El porter alemany es va haver de retirar en llitera després de lesionar-se el genoll dret. Va ser en una acció en la que va trepitjar malament després d’una sortida per alt quan el partit ja estava en l’afegit del primer temps. El germànic es tapava el rostre i cridava de dolor davant del desconsol i preocupació de la resta de la plantilla.

Les primeres exploracions a l’hospital de Castelló apunten a una lesió al tendó rotular del genoll dret que, si es confirmen, suposaria entre set i vuit mesos de baixa, per la qual cosa el porter es perdria el que resta de temporada. El porter germànic es va fer mal en el mateix genoll del qual va ser operat per primera vegada l’agost del 2020 pel doctor Ramon Cugat i posteriorment, el maig del 2021, pel cirurgià suec Hakan Alfredson.“La lesió de Ter Stegen ens posa molt tristos. Hem guanyat 1-5 el Vila-real, els aficionats han vist un gran partit, també del rival. Estem molt contents per la victòria però la veritat, tristos perquè crec que serà una lesió gran”, va dir Hansi Flick, que va afegir: “Ho hem d’acceptar, no és fàcil. Ha estat un accident i és molt dur. Tenim prou jugadors, hem de cuidar-los. Estic content per com hem jugat, tots els que han sortit avui ho han fet fantàstic”. El tècnic alemany no va voler valorar si aniran al mercat per fitxar.

Tres dies després de la victòria europea davant el Leipzig, l’Atlètic va empatar (1-1) contra un Rayo Vallecano que es va avançar en el marcador a la primera part per mitjà d’Isi, un gol que va ser neutralitzat a la segona pel de l’anglès Conor Gallagher i que va permetre sumar un punt al conjunt blanc-i-vermell, que el deixa a 6 del líder, el Barcelona.

Hansi Flick: “Juguem com un equip compacte i unit”

Hansi Flick va destacar el joc col·lectiu que ahir li va permetre sumar la sisena victòria consecutiva. “Juguem com un equip en defensa i en atac, som un equip compacte i unit”, va assenyalar Flick, que va afegir: “Les lesions de Bernal i Ter Stegen són un accident i la targeta de Ferran ha estat culpa nostra. Ho estem fent bé i l’actitud és molt bona. Ens focalitzem a jugar a futbol i a fer el que hem de fer. I a gaudir. Estic molt content per entrenar aquest equip”. L’alemany també va demanar més protecció per als jugadors, amb referència a les dos duríssimes entrades que va rebre Lamine Yamal en el tram final del partit. “Hem de protegir tots els jugadors. Lamine té molta qualitat, però també Raphinha i Robert i tots”, va assenyalar.

“Aquest any busquem més centrades a l’àrea”

Lewandowski està vivint un inici dolç de cara a porteria. El polonès ha firmat contra el Vila-real un doblet i lidera en solitari la lluita pel pitxitxi. L’internacional reconeix que el joc de Flick el beneficia. “Aquesta temporada busquem més passades o centrades a l’àrea i com a davanter és la meua zona, puc fer moltes coses. Juguem per l’equip i hem guanyat 1-5. Per a nosaltres és molt important marcar cinc gols. Ara juguem cada tres dies i cada partit és molt important”, va assenyalar el polonès, que va afegir: “Tots sabem com i on volem jugar. Al cap tenim sempre el pròxim gol. Som molt feliços.”

No hi haurà denúncia a Jude Bellingham

No hi haurà proposta de denúncia a Jude Bellingham per part del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) per dir “ets un tros de merda” a l’àrbitre Munuera Montero quan aquest li va mostrar una targeta groga. Pel que sembla, les denúncies del CTA arriben, per norma, quan les afirmacions apareixen en una declaració al camp o en roda de premsa, però si és una cosa que succeeix o passa en ple partit i no és escoltat per l’àrbitre, allà queda i no s’hi dona més recorregut, circumstància que passarà després del que va passar al Santiago Bernabéu amb el jugador anglès.