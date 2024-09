Rudy Fernández: "El Real Madrid no solo cambió el rumbo de mi carrera, también de mi vida"

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

El exjugador de baloncesto Rudy Fernández dijo este miércoles que el Real Madrid "no solo cambió el rumbo" de su carrera, sino también de su "vida", y que es quien es, "gracias" al club blanco, en el que ha militado 13 años y ha conseguido 26 títulos, asegurando que fichar por el club madridista fue "la mejor decisión".

"El Real Madrid no solo cambió el rumbo de mi carrera, sino cambió mi vida. Este club me lo ha dado todo y espero haber devuelto, al menos, una parte de lo que me ha ofrecido. Sin el Real Madrid no sería el Rudy Fernández que soy ahora", declaró en el homenaje del conjunto blanco en Valdebebas.

Al evento acudieron el presidente de la entidad, Florentino Pérez; el director deportivo, Alberto Herreros; así como el director general de baloncesto, Juan Carlos Sánchez, y miembros de la plantilla de fútbol y de baloncesto.

El exjugador destacó que "gracias" al equipo madridista ha podido vivir "toda" su "carrera en la élite y "ser un fijo en la selección", que llegó a capitanear. Además, pudo competir en seis Juegos Olímpicos, siendo el único jugador masculino en la historia en hacerlo, y cumpliendo la promesa que le hizo a su padre, fallecido en 2022.

"Llegué aquí en 2011 tras mi paso por la NBA. Lo que en principio parecía una decisión temporal, rápidamente se convirtió en la mejor elección de mi carrera. El Real Madrid me abrió las puertas y desde el primer día me sentí en casa. Aquí encontré no solo un equipo, sino una familia con una ambición inesperada", señaló.

Para el balear, en la entidad madridista ha encontrado un grupo que compañeros, que, "más que amigos, se han convertido en hermanos", junto a los que ha vivido "momentos inolvidables". "He tenido la suerte de jugar al lado de algunos de los mejores jugadores del mundo y aprender de entrenadores excepcionales y levantar trofeos que siempre soñé ganar", afirmó.

El exjugador considera que el trofeo que más le marcó fue la Euroliga de 2015, cuando 20 años después lograron conquistar de nuevo el trofeo en el Wizink Center de la capital española. "Siempre va a ser especial", confesó.

Fernández agradeció al presidente, Florentino Pérez, su "apoyo incondicional durante más de una década", en la que le dio "todas las herramientas para ayudar a conseguir los objetivos, y por inculcar a los nuevos la importancia de llevar esta camiseta y este escudo".

"Eso lo recordaré toda la vida. También esos momentos con la palmada en la espalda y tus palabras de ánimo y reforzándome cuando las cosas no iban tan bien. Eso te hace ser especial para el club y seguir haciendo leyenda con el Real Madrid", señaló.

También tuvo palabras hacia sus compañeros y amigos como Felipe Reyes, Sergio Rodríguez o Sergi Llull, que son "parte muy activa" de su historia en el club blanco y en la selección española. "Me empujasteis a darme los valores del club, y conseguir todo esto a vuestro lado, tanto en el Real Madrid como en la Selección, me habéis hecho ser una persona mucho mejor", les dijo.

"Llull inculcará el liderazgo que conlleva ser capitán del Real Madrid"

El mallorquín deja en la figura de Sergio Llull el "liderazgo" del equipo, que sabe que "va a inculcar", lo que significa "dejar a un lado el yo y ser nosotros". No se olvidó tampoco de los trabajadores del Real Madrid. "Sin su trabajo buena parte de estos éxitos no habría sido posible", admitió.

En su discurso también tuvo palabras hacia los aficionados, aquellos que "han apoyado incansablemente" con su "energía, cánticos y amor". "Son el motor que siempre me ha ayudado y nos ha empujado a seguir adelante, pero más allá de los títulos me llevo algo mucho más valioso, el cariño de todos vosotros", sentenció.

En la selección española también pudo coincidir con grandes jugadores como Marc Gasol, Quino Colom o Ricky Rubio, al que considera su "hermano", y al que le agradeció por todo lo que han pasado, especialmente en los duros momentos que vivió en 2019, cuando le ayudó a "remar" y fue "un verdadero líder no sólo en el campo" con su 'MVP' sino el "gran apoyo" que tuvo "fuera de él".

Por último, se acordó de su familia, comenzando por su hermana Marta Fernández, también jugadora, y que fue "su referente" y la persona que le dio "el primer pase dentro de una cancha de baloncesto". "Mi palmarés no sería lo mismo si no tuviéramos esa competición que hemos tenido a ver quién ganaba más", le dijo, al tiempo que señaló, que pese a estar muchas veces separados, su relación ha sido "fácil" porque siempre sabía que iba a tener a su lado a ella y a su "maravillosa" familia.

A su madre le agradeció por sufrirle y "entender" cómo es su "personalidad" y saber que aunque no es "muy hablador", le quiere "un montón". "Sin tu apoyo nada esto hubiera tenido sentido porque has estado siempre a mi lado siempre sufriéndome y siempre también aguantándome", le dijo.

Concluyó acordándose de su padre, del que dijo que les inculcó a ella y a su hermana, "la pasión por la familia y el baloncesto, el valor y el esfuerzo y el terrible gen competitivo". "Si he llegado hasta donde he llegado únicamente fue por ti papá y ser como tú, porque mi sueño era ser como tú", sentenció.