Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Alguaire por un fallo en el tren de un avión de una escuela de pilotos

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Lleida-Alguaire registró ayer un incidente aéreo sin heridos que obligó a interrumpir la actividad en la pista durante varias horas. El suceso se produjo sobre las nueve de la mañana, cuando una aeronave bimotor Diamond DA42 NG, de cuatro plazas y utilizada para formación de pilotos, aterrizó sin desplegar el tren de aterrizaje en la pista principal del aeropuerto leridano, quedando inmovilizada sobre el asfalto. El avión pertenece a la escuela de aviación Cesda, con base en Reus, que opera en Alguaire desde mayo de 2023 y lleva a cabo en sus instalaciones prácticas regulares de vuelo con estudiantes de aviación comercial.

En el aparato viajaban un instructor y un alumno, que resultaron ilesos, aunque fueron trasladados a un centro médico para someterse a una revisión preventiva. Tras el aterrizaje forzoso, se activó el protocolo de emergencia conocido como “alerta local”, lo que movilizó a los bomberos del aeropuerto, personal técnico y varias unidades de la Guardia Civil, que acudieron para asegurar la zona y supervisar la retirada de la aeronave.

La pista permaneció cerrada cerca de cinco horas, el tiempo necesario para retirar el aparato mediante una grúa y comprobar que la superficie no había sufrido daños estructurales. El avión fue apartado hacia las 13.45 horas y será revisado por la propia empresa operadora antes de determinar la causa exacta del fallo.

Durante la jornada de ayer no había vuelos comerciales programados en Alguaire, por lo que la incidencia no afectó a pasajeros. El aeropuerto mantenía únicamente operaciones de las escuelas de vuelo Cesda y BAA Training, que utilizan habitualmente las instalaciones para prácticas.