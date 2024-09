Más de 800 aficionados con el Hiopos a Zaragoza

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La fiebre por ver al Hiopos Lleida en su primera andadura por la Liga Endesa ACB se desató ya en el momento de conseguir el ascenso en la Final Four de Madrid, pero estos últimos días ha aumentado notablemente la euforia a medida que se iba acercando el debut, previsto para este domingo (12.30) en la pista del Casademont Zaragoza. Ayer el club anunció que ya ha alcanzado la cifra de 4.000 abonados, récord histórico y la cifra que se había propuesto, dado que por normativa debe dejarse una parte del aforo para entradas.

Además, los aficionados leridanos también se han volcado en este primer partido oficial, ya que no quieren perderse el poder vivir ‘in situ’ un hito histórico para Lleida, que vuelve entre los grandes 19 años después. Las 600 localidades que se pidieron al Zaragoza para el partido ya están agotadas y ahora el Hiopos Lleida está intentando conseguir más cerca de la zona donde se ha ubicado a la afición leridana, concretamente los sectores 62, 63, 64 y 65 del pabellón Príncipe Felipe, que verá la mayor presencia de seguidores de una afición rival de su historia, como anunció ayer el club aragonés en las redes sociales. Un centenar acudirá en los dos autores fletados por la peña Nucli Bordeus, pero la gran mayoría lo hará por su cuenta.El presidente Albert Aliaga cree que se superarán los 800 aficionados en las gradas, una cifra cercana al millar que asistió a la semifinal de la Final Four. “Es una locura, es la continuidad de la Final Four de Madrid”, apuntó Aliaga, quien reiteró una vez más que “en ilusión y ganas no nos ganará nadie. Ayer –miércoles– hicimos una cena con toda la plantilla y el ambiente es buenísimo. El equipo está muy motivado”. Por otra parte, el club abrirá hoy el plazo para adquirir las entradas para el partido frente al Barça del domingo 6 de octubre, que será el estreno en el Barris Nord. Los precios oscilarán entre los 30 y los 300 euros (fila 0).

“Me emocioné cuando supe que estaban interesados”

Derek Cooke, el último fichaje en llegar al Hiopos Lleida, dijo ayer en su presentación oficial que se emocionó cuando supo que el club estaba interesado en su contratación. “Estoy entusiasmado de tener esta oportunidad. Ganaron el campeonato la temporada pasada y quería formar parte de un proyecto ganador, así que cuando supe que este equipo estaba interesado en mí, me emocioné. Mis agentes me explicaron que es un equipo muy especial, así como también su afición”, comentó el pívot estadounidense, que destacó especialmente el ritmo tan alto que se juega en esta Liga.Por su parte, el director deportivo, Joaquín Prado, dijo que esperan mucho de Cooke, especialmente “en cuanto a presencia física, actividad y energía cerca del aro, capacidad defensiva y de rebote. Nos tiene que dar mucho en esos aspectos del juego, que en una Liga como la ACB son capitales”, afirmó. Reconoció que “todavía está en el proceso evidente de adaptación, ya que llegó hace apenas 8 días, sobre todo al estilo de juego del equipo y de la Liga, que es muy diferente del que proviene”.