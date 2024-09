Primera derrota de la temporada para el Atlético Lleida (3-1)

Publicado por pau osorio

El Atlético Lleida ha encajado la primera derrota de la temporada, después de caer contra el Sabadell B por 3-1. Los de Gabri se han visto superados por el filial arlequinado, que ha tenido mucha más contundencia en ataque que los leridanos.

Con esta derrota, los de Cappont caen a la quinta posición, a falta que se jueguen el resto de partidos de la jornada. Con respecto al Sabadell B, con el triunfo sobre los leridanos ha conseguido la primera victoria de esta temporada y sale de la zona de descenso.

En la primera parte, el Atlético Lleida se ha visto ampliamente superado por su rival, el Sabadell B, que ha sido capaz de generar buenas ocasiones y tomar el control del encuentro desde los primeros minutos. Precisamente, en el minuto 4, el filial arlequinado se ha adelantado en el marcador con un gol del defensa Alejandro Suárez, que ha aprovechado un rechazo de una parada de Pau Torres (1-0). Con el gol, los locales han seguido apretando y los leridanos se han cogido a su portero, Pau Torres, que ha salvado dos unos contra unos que habrían podido provocar el segundo gol del Sabadell. Con el discurrir de los minutos, el Atlético Lleida ha empezado a sentirse mejor y ha tomado el control de la pelota. Así y todo, cuando mejor estaban los de Gabri Garcia, el mediocampista del Sabadell B Mohammed Es Sahel ha marcado un golazo desde el medio del campo que sentenció la primera parte y ha dejado a los de Cappont muy tocados (2-0).

En la reanudación, el Atlético Lleida ha cambiado la formación, pasando de un 4-3-3 a una alineación más ofensiva con tres centrales. De esta manera, el partido ha dado un giro de 180 grados y los de Cappont han pasado a dominar. En los minutos iniciales, el Atlético Lleida ha empezado a rondar la portería del Sabadell B, pero no ha materializado las ocasiones e, incluso, Boris Garrós ha estrellado una pelota en el palo en el minuto 57. No obstante, tres minutos después, una jugada aislada ha acabado con una tarjeta roja al defensa del Atlético Lleida Manrique que ha dejado a los suyos con uno menos cuándo faltaba media hora para acabar el partido. Así y todo, a pesar de la expulsión, los leridanos han aprovechado el contragolpe de la falta señalada en Manrique para recortar distancias en el marcador con un gol de Soule (2-1). Después del gol leridano, su rival se ha hecho con el control de la pelota y no ha dejado lugar para las sorpresas, consiguiendo sentenciar el partido en el minuto 67 con un gol de Utgés que culminó una fantástica jugada colectiva (3-1). Este tercer gol ha dejado muy tocados a los leridanos, que han sido incapaces de remontar y han visto como en los últimos minutos al portero suplente, Marc Sanz, era expulsado cuando estaba en el banquillo.