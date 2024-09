Apagón general

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida encajó ayer la primera derrota de la temporada tras caer ante el Sabadell por la mínima (0-1) en el partido en el que el equipo azul se reencontró con su afición en el Camp d’Esports, que acogió a más de 4.000 espectadores que revivieron las mismas sensaciones y el mismo resultado que en último partido con afición, una derrota por 0-1. Los de Marc Garcia estuvieron condicionados por el tempranero gol del Sabadell, que fue suficiente para que el conjunto vallesano se llevara los tres puntos y el liderato del Camp d’Esports, al que también optaba el Lleida tras la contundente derrota por 4-1 en Cornellà del Sant Andreu, que perdió la primera plaza y ahora es quinto, un punto y una plaza por delante del Lleida.

El guion del partido auguraba un buen encuentro para los leridanos. Primero porque volvía a recibir a su tan preciada afición después de la sanción. Y segundo por haber ganado 0-2 en un campo tan difícil como el del Sant Andreu. Lo cierto es que todo este guion se fue al traste a los diez primeros minutos con el gol del Sabadell. Los arlequinados encontraron espacio por la banda izquierda y, tras centrar raso, el delantero Miguelete definió solo, a un toque, por debajo de las piernas de Iñaki (1-0). El gol justificaba el dominio visitante en los primeros minutos, pero los locales sentían que había sido demasiado castigo al encontrarse un gol en la primera llegada del partido. A partir de allí, el Lleida intentó monopolizar el juego, pero el Sabadell se sentía muy cómodo esperando al rival y saliendo con peligro al contragolpe. Al cuarto de hora de partido, Marru tuvo el 0-2 con un tiro desde la frontal que Iñaki mandó a córner. Los visitantes se sentían tan cómodos con ese guion que no dudaban en dar el balón al Lleida, que era incapaz de generar peligro.De hecho el Sabadell hubiera podido doblar la ventaja cerca de la media hora de partido con un remate acrobático de Marru que salvó Iñaki. El único peligro local antes del descanso fue un rebote de Adri Gené al despeje del meta Gianni que se perdió por encima del larguero.El segundo tiempo cambió de protagonistas con las sustituciones pero no de guion. El Lleida dominaba el balón pero solamente podía combinar horizontalmente. La primera llegada local fue en el minuto 54. Adri Gené dejó solo a Naranjo y este, forzado y con su pierna mala, disparó al cuerpo del portero. Tras la ocasión, el partido siguió su curso, con el Lleida intentando buscar espacios y el Sabadell minimizándolos todos mientras iban pasando los minutos. Los azules dinamizaron el juego con balones a Diego Iglesias, que fue un buen revulsivo desde el banquillo pero no culminó las ocasiones de peligro.El Sabadell intentaba mandar balones largos a sus extremos y se conformaba en seguir ordenado atrás. De hecho uno de los hombres de ataque visitantes, el exazul Ton Ripoll, estuvo apagado durante todo el encuentro. En los últimos diez minutos el Lleida tenía prisas, pero seguía sin encontrar los espacios ni por arriba ni por abajo. El empate, sin embargo, pudo llegar en un córner servido en corto que acabó con un centro al segundo palo de Adri Gené que Solbes definió con una volea con mucha potencia que el meta del Sabadell envió a córner, otra vez gracias a un gran acto de reflejos. En el añadido, el Sabadell supo alejar el balón de su área sin dar lugar a la épica local. De este modo, el Lleida sumó su primera derrota en Liga ante un rival directo en el Camp d’Esports. Y curiosamente, fue otra vez por 0-1.

Otra vez el 0-1 ante un rival directo

La temporada pasada el Lleida perdió en casa por 0-1 todos los partidos ante los rivales directos que hicieron play off y también cayó en la promoción ante el Yeclano por este mismo resultado. Esta temporada se empató ante el Baleares (2-2) y se ganó ante el Sant Andreu (0-2), pero los fantasmas volvieron a parecer en el Camp d’Esports con un guión de partido similar a los de la temporada pasada.

Primera titularidad de Iker Garcia en Liga

La principal novedad en el once del Lleida fue la aparición de Iker Garcia, que vio premiada su buena segunda parte en Sant Andreu con su primera titularidad en el equipo leridano.

Tercera derrota liguera seguida ante el Sabadell

La derrota de ayer supuso la tercera consecutiva en competición liguera ante el Sabadell, aunque el último precedente fue un 4-0 a favor de los vallesanos en diciembre de 2019. En la temporada anterior, el Sabadell también ganó por 1-0.