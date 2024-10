Balàfia y Cecell arrancan con retos muy distintos

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei y el Pips Nature Cecell inician este sábado en casa una nueva temporada, ambos en Primera Nacional, en la que tendrán retos muy diferentes. Mientras el equipo masculino (debuta ante el Barberà) intentará regresar a la Superliga 2, el del Camp Escolar (se estrena frente al Sabadell) luchará, en su tercera aventura consecutiva en la categoría, por la permanencia, aunque eso sí, sin renunciar a nada.

Con cinco caras nuevas (Jesús Montero, Darío Outeiral, Valentín Labbozzetta, Joaquín Carámbula y Pere Bosch), el técnico Sergi Mirada cree que “tenemos un equipo con más experiencia y más equilibrado que el año pasado, lo que nos permitirá rotar y mantener un nivel alto en los entrenamientos”. Sobre los objetivos, no escondió que el ascenso es un reto real y ambicioso, pero matizó que “lo importante es poner el foco en el proceso para ser un equipo que nos permita acabar entre las dos primeras plazas y jugar el play off”.Por su parte, Sara Navarro, entrenadora del Cecell, ha confiado en el bloque del año pasado con el único fichaje de Marta Solà, que regresa al club, y el ascenso de varias canteranas. “El objetivo no puede ser otro que la salvación, y creo que tenemos un equipo lo suficientemente competitivo como parar lograrlo sin sufrimiento”, señaló Navarro que, no obstante, no descarta nada. “Si durante la temporada tenemos opción de subir, lucharemos por ello y, si lo logramos, el club ya nos ha dicho que lo asumirá”, destacó.