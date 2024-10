El Girona, sin suerte

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El primer partido como local de la historia del Girona en la Liga de Campeones, ayer ante el Feyenoord neerlandés, se saldó con una amarga derrota para el equipo de Míchel Sánchez, que se marcó dos goles en propia portería ante un rival que solo chutó dos veces entre los tres palos, perdió por lesión a Viktor Tsygankov y falló un penalti y enlazó el sexto encuentro sin ganar.

El Feyenoord, con gol de Antoni Milambo y autogoles de Yangel Herrera y Ladislav Krejci, se redimió del 0-4 encajado contra el Bayer Leverkusen a costa de un Girona necesitado en LaLiga y en la Champions. En la primera jornada de esta fase liga ya se quedó a las puertas de puntuar porque cedió en casa del Paris Saint-Germain en el minuto 90. El equipo gerundense perseguía una victoria histórica y también balsámica para recuperar la confianza y las sensaciones y poner fin a las dudas y a su mala racha, pero volvió a caer.Sonaron las notas del himno de la Liga de Campeones en Montilivi, estadio de Primera Catalana hace no tanto, 25 años, y los jugadores del Girona se adueñaron de la iniciativa.El cuarto saque de esquina local llegó cuando solo se habían disputado 19 minutos y propició el primer gol de la historia del club catalán en la Liga de Campeones. El 1-0 fue un premio merecido para el Girona, pero cuando lo tenía todo a favor apareció la mala suerte. Primero el Feyenoord empató con un autogol de Herrera al introducirse la pelota en su propia portería en una falta lateral sin aparente peligro y acto seguido perdió por lesión a Tsygankov, MVP en la primera media hora.Fueron dos jarros de agua fría consecutivos que helaron al estadio y aún más al equipo, tocado, que vio cómo remontaba el Feyenoord. Y aún gracias que Gazzaniga paró un penalti que podía haber supuesto el 1-3.Miovski estrelló un penalti contra el portero antes de que Van de Beek estableciera el 2-2, tras serle anulado anteriormente un gol. Pero, finalmente, Krejci firmó el 2-3 en propia puerta.

Szczesny: “Sería estúpido si no aceptaba la oferta del Barça”

El portero polaco Wojciech Szczesny admitió, después de que el Barcelona hiciera oficial ayer su fichaje por una temporada para sustituir al lesionado Ter Stegen, que al principio no estaba seguro de aceptar la oferta azulgrana, “pero hablé con mi familia y mis amigos, y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptaba”.“Honestamente, estaba listo para jubilarme y feliz por las cosas que me estaban pasando. Pero este es un gran desafío para mí y me enfrento a él con mucha energía y mucho entusiasmo”, afirmó el guardameta de 34 años en declaraciones difundidas por el club catalán.