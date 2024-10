El Girona, sense sort

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer partit com a local de la història del Girona a la Lliga de Campions, ahir davant del Feyenoord neerlandès, es va saldar amb una amarga derrota per a l’equip de Míchel Sánchez, que es va marcar dos gols en pròpia porteria davant d’un rival que només va xutar dos vegades entre els tres pals, va perdre per lesió Viktor Tsygankov i va fallar un penal, i va enllaçar el sisè partit sense guanyar.

El Feyenoord, amb gol d’Antoni Milambo i autogols de Yangel Herrera i Ladislav Krejci, es va redimir del 0-4 encaixat contra el Bayer Leverkusen a costa d’un Girona necessitat a LaLiga i a la Champions. En la primera jornada d’aquesta fase de lliga ja es va quedar a les portes de puntuar perquè va cedir a casa del París Saint-Germain al minut 90. L’equip gironí perseguia una victòria històrica i també balsàmica per recuperar la confiança i les sensacions i posar fi als dubtes i a la seua mala ratxa, però va tornar a caure.Van sonar les notes de l’himne de la Lliga de Campions a Montilivi, estadi de Primera Catalana fa no gaire, 25 anys, i els jugadors del Girona es van apropiar de la iniciativa. El quart córner local va arribar quan només s’havien disputat 19 minuts i va propiciar el primer gol de la història del club català a la Lliga de Campions. L’1-0 va ser un premi merescut per al Girona, però quan ho tenia tot a favor va aparèixer la mala sort. Primer el Feyenoord va empatar amb un autogol d’Herrera a l’introduir-se la pilota en pròpia porteria en una falta lateral sense aparent perill i tot seguit va perdre per lesió Tsygankov, MVP a la primera mitja hora.Van ser dos gerres d’aigua freda consecutives que van gelar l’estadi i encara més l’equip, tocat, que va veure com remuntava el Feyenoord. I encara gràcies que Gazzaniga va parar un penal que podia haver suposat l’1-3.Miovski va estavellar un penal contra el porter abans que Van de Beek establís el 2-2, després de ser-li anul·lat anteriorment un gol. Però, finalment, Krejci va firmar el 2-3 en pròpia porta.

Szczesny: “Seria estúpid si no hagués acceptat l’oferta del Barça”

El porter polonès Wojciech Szczesny va admetre, després que el Barcelona fes oficial ahir el seu fitxatge per una temporada per substituir el lesionat Ter Stegen, que al principi no estava segur d’acceptar l’oferta blaugrana, “però vaig parlar amb la meua família i els meus amics, i tots em van dir que seria estúpid si no l’acceptava”.“Honestament, estava a punt per jubilar-me i feliç per les coses que m’estaven passant. Però aquest és un gran desafiament per a mi i m’hi enfronto amb molta energia i molt entusiasme”, va afirmar el porter de 34 anys en declaracions difoses pel club català.