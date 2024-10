Pleno en el Barris Nord y mosaico sorpresa para el estreno del Hiopos Lleida ante el Barça

Después del debut en ACB del pasado domingo en Zaragoza, donde solo faltó la victoria tras un buen partido de los de Gerard Encuentra, llega el esperado estreno en casa ante el todopoderoso Barça. El Barris Nord presentará el primer lleno de la temporada, con casi 6.000 espectadores, que es el aforo que tiene previsto el Hiopos Lleida. No será la mejor entrada de la historia en el coliseo leridano, que ahora hace 23 años era estrenado también en un partido frente al conjunto azulgrana. La mejor asistencia de público en las cuatro temporadas que estuvo en ACB el ya desaparecido Lleida Bàsquet se produjo en un partido frente al Murcia, el último de la fase regular 2003- 2004, un 24 de abril de 2004.

Aquella vez se runieron 6.500 espectadores para presenciar en vivo la victoria que el equipo entonces dirigido por Asa Petrovic logró ante el cuadro murciano (95-70) y que le permitió mantener un año más la categoría, que finalmente perdería la campaña siguiente. La segunda mejor entrada fue en LEB Oro, concretamente en el partido de cuartos de final del play off de ascenso a la Liga ACB frente al Tenerife en 2008, al que asistieron 6.400 personas. Para el duelo del domingo ante el cuadro azulgrana solo quedan unas 400 entradas por vender, la gran mayoría de las zonas 4N y 4S Superior, las situadas en las zonas más laterales del conocido Dragon Khan, que se pondrán a la venta el día del partido. En la parte de abajo apenas queda un centenar de localidades disponibles.

Para el histórico regreso de la ACB al Barris Nord, el Força Lleida prepara un espectáculo de luz y sonido acorde con el evento, mientras que la peña Nucli Bordeus desplegará en toda la zona de Lateral un gran tifo con un mensaje motivador para celebrar la efeméride. Además, la entidad, que pide a los aficionados que acudan al pabellón media hora antes del inicio del encuentro, también tiene la intención de organizar una Fan Zone para la afición previa al partido en la zona cubierta del parking, aunque la previsión de lluvia podría obligar a cancelarlo.

Paulí: “Habrá que controlar las emociones”

El duelo ante el Barça es uno de los esperados por la plantilla y, en especial, para Oriol Paulí, que se medirá a muchos de los que fueron sus compañeros hace apenas cuatro meses. “Cuando eres más experimentado estas cosas quedan en un segundo plano, aunque siempre es emocionante jugar contra el Barça, se haya jugado allí o no, porque es el partido que todo es mundo está esperando. Lo que tenemos que hacer es pensar en nuestro trabajo. Dimos un paso adelante en Zaragoza, no pudimos ganar pero el equipo acabó con buenas sensaciones, y lo que tenemos que hacer es seguir dando pasos adelante y no hacia atrás, todo lo que nos ha sumado seguir haciéndolo, y no cometer errores”, señaló el escolta gerundense, quien reconoce que jugar contra el Barça supone un plus extra de motivación. “Es un partido que a todo el mundo le gusta jugar, al que siempre vienes con un extra y si encima es el primer partido en casa ante nuestra afición aún le da más. Tenemos que estar preparados para un partido donde habrá muchas emociones, pero las tendremos que controlar e intentar pensar en nuestro trabajo, en cómo estamos trabajando durante la semana y esto nos llevará a ganar el partido”, afirmó. Sobre la afición dijo: “siempre que salgo a pasear por la calle hay algún aficionado que me da ánimos y fuerza para la temporada, se palpa que la gente está muy ilusionada y nosotros tenemos que responder a esto, no podemos dejarnos nada dentro, lo tenemos que dar todo en la pista”, señaló Paulí, que es de la opinión que para recibir al Barça “mejor que sea pronto y si es nuestro primer partido en casa aún mejor porque la gente está muy emocionada y motivada y esto puede ser un factor positivo para nosotros”.