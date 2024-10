Derrota contra un Reus mejor

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida cayó derrotado por primera vez en casa esta temporada después de cosechar también la primera fuera el fin de semana anterior. El conjunto de Cappont se vio superado por el Reus Reddis, sobre todo en la segunda mitad a raíz del gol que consiguió Serrano en el primer minuto del segundo tiempo. Torrents acabó sentenciando a falta de nueve minutos para el final, en un partido en el que pese a tener oportunidades de gol, el Atlètic Lleida no mereció ganar.

Empezó el partido en la tónica habitual para los de Gabri, con un Reus Reddis presionando alto y disponiendo de oportunidades de gol para adelantarse en el marcador. Xavi Molina tenía la primera en un saque de esquina en el que estaba solo para rematar pero no impactó bien con la testa el balón y la acción se fue al traste. Pocos minutos después, en una pérdida en la salida de balón local, Serrano chutó desde la frontal, despejó Pau Torres, el balón le cayó a Benito que no supo definir y se volvió encontrar con el guardameta. A partir del minuto 15 los locales reaccionaron y encontraron el camino de la portería de Verdejo, poco exigido durante todo el encuentro. La primera la tuvo Garrós en una gran combinación colectiva de todo el equipo, después Sauret desde el punto de penalti a pase de Moró, ambas desbaratadas por defensas, y ya cerca del descanso, fue el propio Moró quien tuvo la más clara desde la frontal. Los mejores minutos de los leridanos se esfumaron sin el premio del gol y se llegó al descanso con empate.La segunda mitad empezó de la peor manera posible. En un saque de banda en campo propio local se produjo la oportunidad de gol que acabaría marcando el partido. En una falta de entendimiento entre Moró y Samou, fue Ricardo Vaz quien se hizo con el balón, cedió de tacón a Coll, este lo pasó a Serrano en la frontal del área y con pierna izquierda chutó raso, cerca de la base del poste, para poner por delante a los tarraconenses. Supo reaccionar el Atlètic Lleida, con aproximaciones al área de Verdejo. Eso sí, no fue el dia de Boris Garrós, que no estuvo acertado en la ocasión más clara de la segunda mitad. Moró le birló la pelota a Molina en la frontal del área, cedió al delantero que entraba por su derecha y cuando parecía que tenía todo para marcar envió el balón muy lejos de la portería visitante.En la última media hora de juego, el Reus Reddis tiró de veteranía. Hasta cuatro jugadores del equipo llegaron a jugar en la división de plata del fútbol español y se notó. Marcaron un ritmo muy bajo de partido y cada acción era una constante pérdida de tiempo, cosa que perjudicó a los locales que vieron como eran totalmente inoperantes todos los intentos ofensivos que realizaron. Ni tan siquiera con las sustituciones se consiguió el ansiado revulsivo para intentar acometer una remontada más esta temporada. Discurriendo ya el minuto 81 y con un Atlètic Lleida siendo un quiero y no puedo, llegó la sentencia del conjunto visitante que vestía ayer de rosa. Dos de los jugadores que habían salido de refresco fabricaron el segundo gol del Reus. De nuevo por el costado izquierdo de la defensa leridana, que notó la baja de Villote en la segunda mitad, centró el balón Marc Grau para la llegada en carrera de su compañero en la punta de ataque, Torrents, que remató a la perfección con la testa al fondo de la red leridana. Poco o nada podría haber hecho el meta Pau Torres ante los dos goles del Reus.Ya en los últimos minutos del encuentro se vio a un Atlètic Lleida un tanto deslabazado y con alguna pérdida de balón a causa de la precipitación que podía haber costado incluso algún gol más. En cualquier caso, el conjunto del Ramon Farrús deberá reponerse para romper esta mala dinámica en la que se ha visto inmerso sumando tan solo un punto de los nueve últimos posibles, en el partido que se disputará el domingo que viene contra el Cerdanyola.

Gabri Garcia entrenador del Atlètic Lleida se mostró insatisfecho por la actitud de su equipo. “Pese a las ocasiones, no hemos sido un equipo que creyera de verdad y que fuera agresivo con el balón para ir a por el partido. No he visto esas ganas. En la segunda parte nos ha faltado carácter, ganas y creer que se podía remontar el partido”. Ante esa comparación respecto a los primeros partidos Gabri tiene claro el camino. “Tenemos que intentar buscar las ganas de nuevo y que volvamos a competir mejor, a poder ser ponernos algun día por delante para tener más tranquilidad. Es el cuarto partido de cinco en el que vamos por debajo en el marcador y es un tema a reflexionar”. Sobre el rival, declaró: “Ellos son un equipo que llevan tiempo juntos, que saben de que va esta categoría, se ha notado que el 90% de ellos ya jugaban juntos el año pasado, no es una excusa, es una realidad. Encima han marcado el gol y se han puesto por delante y con su veteranía han estado muy cómodos”.

Según Gabri, el gol tan rápido al inicio de la segunda parte afectó al equipo. “Nos ha dejado fuera de contexto, no lo esperábamos tan pronto, y no hemos podido reaccionar”. Finalmente, se refirió al “inicio malo de temporada. No hemos sumado ni el 50% de los puntos. No son unos números buenos y no estoy satisfecho ni por los partidos ni por las sensaciones. Continuaremos intentando ser el equipo que se vio al inicio de liga”, concluyó.