Hermoso, al Mundial de caballos jóvenes de Francia

Albert Hermoso tomará parte la semana que viene, del 16 al 18 de octubre, en el tradicional Mondial du Lion, el Campeonato del Mundo de caballos jóvenes por razas de la especialidad de concurso completo, que se disputará en la localidad francesa de Lion d’Angers. El jinete de Os de Balaguer participará en la cita internacional con dos caballos, Helios, de 6 años, y el anglo-árabe Ulises, de 7, con los que intentará luchar por estar en el Top 10.

Aunque llega con buenas sensaciones con ambos caballos, hablar de podio “son palabras mayores” reconoce. “Este Mundial es siempre una incógnita. Aunque tengo buenas sensaciones y los caballos llegan bien preparados esta vez, son muy jóvenes y será la primera vez que se encontrarán con tanto público, en un estadio con 15.000 personas. Será su primer contacto, por eso el podio es muy complicado. Además, muchos de los rivales están acostumbrados a estos concursos”, señaló.Hermoso afrontará el Mondial du Lion después de lograr sendas victorias este pasado fin de semana Sevilla, donde se impuso en un concurso internacional de categoría 2 estrellas y se proclamó campeón de España de caballos jóvenes, ambos montando a la yegua anglo-árabe Coca, de 6 años. El olímpico en Río de Janeiro 2016 comenzó la competición con un segundo puesto en la doma, resultado que mejoró en el cross, donde fue el más rápido y tras completar el circuito sin ninguna penalización se situó líder, posición que conservó en la última etapa, los saltos, donde firmó dos 0 para acabar alzándose con el título estatal. Hermoso lamentó que no pueda llevarse a Coca al Mundial. “El hecho que casi no haya tiempo entre ambas competiciones hacía inviable que pudiera llevármela, ya que después de un esfuerzo como este necesita un descanso de unos diez días. Además, las inscripciones estaban cerradas y no quise jugármela”, apuntó el jinete de Os de Balaguer, que la semana pasada subió al podio en el Campeonato de Catalunya disputado en Torredembarra, donde se colgó la medalla de plata abosluta con Martilla, mientras que el mollerusense Marçal Piró fue bronce en a categoría de potros de 6 años.