Empiezan a instalar los primeros asientos del Spotify Camp Nou

Cada vez queda menos para que la afición azulgrana vuelva al Spotify Camp Nou. El estadio azulgrana avanza para volver a acoger al primer equipo a finales de año y poco a poco se van viendo progresos que son esperanzadores. Recientemente Betevé adelantó que el Barça y el ayuntamiento habían llegado a un acuerdo para agilizar las obras del estadio para que se pudiera trabajar durante las 24 horas de lunes a viernes. Según publicaba ayer la cuenta de ‘X’ @Obras_Camp_nou los operarios del estadio ya están empezando a instalar los primeros asientos en el Gol Nord de color rojo. EHEIM Möbel es la encargada de proveer los asientos. La empresa alemana tiene amplia experiencia en acondicionar estadios con sus modelos, que están presentes en el Estadi Johan Cruyff, el Cívitas Metropolitano y San Mamés. También han trabajado estrechamente con el Bayern Múnich, tanto en el Allianz Arena como en la ciudad deportiva del club alemán.

Por otra parte, Szczesny, el sustituto de Ter Stegen, se refirió en una entrevista al tabaco. “Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos”, explica el meta polaco. Szczesny tomó la decisión de aceptar la propuesta del Barcelona pese a que ya estaba retirado desde finales de verano, pero la llamada del club y de su amigo y compatriota Lewandowski, le hizo cambiar los planes. A este respecto comentó: “¿Puedo decir ‘no’ al Barça?’ Y la respuesta es que no puedes decir ‘no’. Si dices que ‘no’ al Barça es que no tienes ni los huevos ni eres suficientemente valiente para un reto como este. No tienes el valor para ello”.

Gavi se prueba en un partido amistoso

Gavi, lesionado en noviembre del año pasado, está cada vez más cerca de volver. El canterano se probó ayer durante un partido de entrenamiento disputado de forma conjunta con el Barça Atlètic y con los futbolistas que no han sido convocados por sus selecciones

El Atlético recurre el cierre de la grada

El Atlético ha emitido un comunicado en el que confirma que recurre la sanción que le impuso Competición de cerrar tres partidos la grada baja del fondo sur del Metropolitano tras los incidentes ocurridos durante el derbi, al considerar que es “desproporcionada”.