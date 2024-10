Nadal anuncia su retirada

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Rafa Nadal, ganador de 22 ‘Grand Slams’, anunció ayer por sorpresa que se retirará del tenis profesional a los 38 años tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis, que se celebrarán en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Las lesiones, que prácticamente le han impedido jugar con regularidad, han precipitado su adiós de las pistas tras 22 años en el máximo nivel tenístico.

“Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar”, señaló Nadal en un vídeo compartido en sus redes sociales.El balear lo dejará tras la Copa Davis. “Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país, es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004”, admitió. Tuvo palabras de agradecimiento también para su equipo, “una parte muy importante” en su vida, porque “no eran trabajadores, son amigos”, dijo, y sin olvidar a sus más allegados. “La familia lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Mary (Perelló), llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho. Ha sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”, reveló el balear.También se acordó de su hermana, con quien “siempre” ha mantenido “una relación increíble” y de su tío, Toni Nadal, “la razón” por la que empieza a jugar a tenis. “Gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva”, prosiguió. Finalmente, se despidió de los aficionados. “Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos. Y hasta pronto”, concluyó su mensaje.Nadal dejará el tenis con un total de 22 ‘grandes’, el segundo que más en la historia a nivel masculino, solo superado por los 24 del serbio Novak Djokovic, aunque también le superan la australiana Margaret Courtn (24) y la estadounidense Serena Williams (23). El jugador manacorí fue el gran dominador de la tierra batida, reflejado en la conquista de 14 Roland Garros, entre 2005 y 2008, entre 2010 y 2014, entre 2017 y 2020, y en 2022, lo que le convierten en el tenista con más títulos en un único ‘grande’. A ello, añade cuatro Open USA (2010, 2013, 2017 y 2019), dos Wimbledon (2008 y 2010) y dos Abiertos de Australia (2009 y 2022), siendo uno de los ocho que ha logrado ganar los cuatro ‘grandes’, algo que consiguió en 2010 con su primer trofeo en Nueva York con 24 años. También ganó cinco Copa Davis (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y dos medallas de oro olímpicas, una individual, en Pekín en 2008, y en dobles junto a Marc López, en Rio 2016. En total fue 209 semanas número uno del mundo, y ganó un total de 92 títulos, con 1.080 victorias y 227 derrotas.