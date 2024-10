Arranque contundente

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida estrenó ayer su casillero de victorias a las primeras de cambio (0-4), en un partido que controló en todo momento y exhibiendo una gran pegada –la que le faltó en muchos momentos de la temporada pasada– y una buena defensa, que dejó seco a un Vic que regresaba a la OK Liga tres años después. Una buena carta de presentación para afrontar con garantías un doble duelo esta semana de vértigo, con el Liceo en casa este miércoles y visita al Palau el sábado.

El partido comenzó eléctrico, con ambos equipos volcados en ataque. A los 40 segundos ‘Tombita’ Torres, una de las novedades esta temporada del cuadro listado, ya avisó con un disparo a la media vuelta que Puigbí detuvo con una gran parada. El Vic no tardó en replicar con un tiro que Zapater, ayer titular, paró con la ayuda del casco. No había tregua y el meta local volvía a lucirse en un remate dentro del área de Jordi Badia. El conjunto de Osona pudo haber inaugurado el marcador a los cuatro minutos en un clamoroso error de Miguélez, que dejó una bola suelta que el exlistado Uri Vives, solo ante Zapater, no supo aprovechar. A partir de ahí el Pons Lleida se hizo dueño y señor del partido y las ocasiones fueron sucediéndose sin parar. Puigbí, el mejor de los barceloneses, evitó el tanto en disparos de Paiva, Torres y Moncusí, pero nada pudo hacer ante la gran jugada que se inventó Moncusí, que cedió casi de espaldas a Nico Ojeda para que el argentino marcara el primer gol listado de la temporada.El tanto hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre la pista, un dominio que se hizo aún más patente con el segundo gol leridano, obra esta vez de Miguélez solo 24 segundos después, al aprovechar una genial asistencia de Darío Giménez desde detrás de la portería. Ramon Pardo tuvo que parar el partido para reconducir la situación, pero de poco le sirvió, ya que el Pons Lleida siguió controlando el juego. Fran Torres estuvo cerca de anotar el tercero, pero no logró empalar bien una asistencia de un Nico Ojeda que se había plantado casi en la frontal tras driblar a dos defensores. Y cuando parecía que el partido llegaría al descanso con el 0-2, Ojeda, en jugada personal, hizo subir el tercero, un golpe psicológico que el Vic acusó tras el descanso. Los listados pudieron elevar la renta al poco de reanudarse el partido, pero Ojeda no estuvo preciso en el remate en un contragolpe. Amat pidió tiempo al ver que su equipo había bajado su intensidad y a la vuelta, Moncusí se topó con el travesaño. El de Cassà de la Selva tuvo otras dos clarísimas ocasiones, una salvada por Puigbí con el casco y otra repelida por el palo, hasta que obtuvo el premio deseado del gol en jugada personal. El tanto finiquitó el partido, si bien los listados, muy superiores, tuvieron más ocasiones para hacer mayor la goleada.

Edu Amat se mostró muy satisfecho con la victoria y también con el nivel global que mostró su equipo, especialmente en defensa. “Es un partido que si estamos un poco más acertados hacemos unos cuentos goles más, pero sobre todo estoy muy contento con la intensidad defensiva que hemos mostrado, dando un paso adelante respecto a la pretemporada, que era uno de nuestros puntos débiles”, explicó el técnico, que destacó el hecho de no haber encajado un gol. “Dejar la portería a cero lo valoramos mucho dentro del vestuario, porque era dar el paso que les habíamos exigido y que no habíamos logrado dar en pretemporada. Veníamos con la idea muy clara. Tenemos mucho talento en ataque, no lo vamos a negar, pero nos faltaba tener ese punto en defensa para tener los partidos algo más controlados, y exceptuando los primeros diez minutos, en el resto hemos estado muy bien”, señaló.

Amat no le restó valor a la victoria pese a ser ante un equipo recién ascendido. “Lo habíamos dicho antes de salir del vestuario, tenemos que respetar a todos los rivales independientemente de si son recién ascendidos o no, porque se han ganado el derecho de jugar en la OK Liga, por lo tanto, hay que competir. Es una pista complicada que cuando la gente aprieta se nota y aun así hemos sabido llevar el partido a nuestro terreno. Parece que sea un triunfo fácil, pero hay mucho trabajo detrás y estoy seguro que será un rival que dará mucha guerra”, afirmó.