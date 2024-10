Arrancada contundent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va estrenar ahir el caseller de victòries de bon començament (0-4), en un partit que va controlar en tot moment i exhibint una gran pegada –la que li va faltar en molts moments de la temporada passada– i una bona defensa, que va deixar sec un Vic que tornava a l’OK Lliga tres anys després. Una bona carta de presentació per afrontar amb garanties un doble duel aquesta setmana de vertigen, amb el Liceo a casa aquest dimecres i visita al Palau dissabte.

El matx va començar elèctric, amb els dos equips abocats en atac. Als 40 segons Tombita Torres, una de les novetats aquesta temporada del quadre llistat, ja va avisar amb un tret a la mitjana volta que Puigbí va aturar amb una gran parada. El Vic no va tardar a replicar amb un llançament que Zapater, ahir titular, va aturar amb l’ajuda del casc. No hi havia treva i el porter local tornava a lluir-se en una rematada dins de l’àrea de Jordi Badia.El conjunt d’Osona hauria pogut inaugurar el marcador als quatre minuts en un clamorós error de Miguélez, que va deixar una bola morta que l’exllistat Uri Vives, sol davant de Zapater, no va saber aprofitar. A partir d’allà el Pons Lleida es va fer amo i senyor del partit i les ocasions van anar succeint-se sense parar. Puigbí, el millor dels barcelonins, va evitar el gol en trets de Paiva, Torres i Moncusí, però res va poder fer davant de la gran jugada que es va inventar Moncusí, que va cedir gairebé d’esquena a Nico Ojeda perquè l’argentí marqués el primer gol llistat de la temporada. La diana feia justícia al que es veia sobre la pista, un domini que es va fer encara més palès amb el segon gol lleidatà, obra aquesta vegada de Miguélez només 24 segons després, a l’aprofitar una genial assistència de Darío Giménez des de darrere de la porteria. Ramon Pardo va haver de parar el xoc per reconduir la situació, però de poc li va servir, ja que el Pons Lleida va continuar controlant el joc. Fran Torres va estar a prop d’anotar el tercer, però no va aconseguir empalar bé una assistència d’un Nico Ojeda que s’havia plantat gairebé a la frontal després de driblar dos defensors. I quan semblava que el duel arribaria al descans amb el 0-2, Ojeda, en jugada personal, va fer pujar el tercer, un cop psicològic que el Vic va acusar després del descans.Els llistats haurien pogut elevar la renda, però Ojeda no va estar precís en la rematada en un contraatac. Amat va demanar temps al veure que el seu equip havia abaixat la intensitat i a la tornada Moncusí va topar amb el travesser. El de Cassà de la Selva va tenir dos claríssimes ocasions, una de salvada per Puigbí amb el casc i una de repel·lida pel pal, fins que va obtenir el premi desitjat en jugada personal. El gol va liquidar el partit, si bé els llistats, molt superiors, van tenir més ocasions per fer més àmplia la golejada.

Edu Amat es va mostrar molt satisfet amb la victòria i també amb el nivell global que va mostrar el seu equip, especialment en defensa. “És un partit que si estem una mica més encertats fem uns quants gols més, però sobretot estic molt content amb la intensitat defensiva que hem mostrat, fent un pas endavant respecte a la pretemporada, que era un dels nostres punts febles”, va explicar el tècnic, que va destacar el fet de no haver encaixat un gol. “Deixar la porteria a zero ho valorem molt dins del vestidor, perquè era fer el pas que els havíem exigit i que no havíem aconseguit fer en pretemporada. Veníem amb la idea molt clara. Tenim molt talent en atac, no ho negarem, però ens faltava tenir aquest punt en defensa per tenir els partits una mica més controlats, i exceptuant els primers deu minuts, en la resta hem estat molt bé”, va assenyalar.

Amat no va restar valor a la victòria malgrat ser davant d’un equip acabat d’ascendir. “Ho havíem dit abans de sortir del vestidor, hem de respectar tots els rivals independentment de si són ascendits o no, perquè s’han guanyat el dret de jugar a l’OK Lliga i, per tant, cal competir”, va destacar. “És una pista complicada, que quan la gent apreta es nota, i tot i així hem sabut portar el partit al nostre terreny. Sembla que sigui un triomf fàcil, però hi ha molt de treball darrere i estic segur que serà un rival que donarà molta guerra”, va afirmar.