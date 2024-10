Hamilton ficha lesionado

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida hizo oficial ayer el fichaje del ‘5’ que demandaba Gerard Encuentra desde la pretemporada, el veterano Johnny Hamilton, de 30 años y 2,13 metros de altura. Sería una gran noticia si no fuera porque el jugador de Trinidad y Tobago está actualmente recuperándose de una fractura en la muñeca derecha que sufrió a mediados del pasado mes de septiembre, por lo que su inclusión en el equipo leridano se demorará unas cuantas semanas más.

Hamilton sufre una fractura en el cuarto metacarpiano de la muñeca derecha, su mano dominante, una lesión que en condiciones normales precisaría de una recuperación de entre 4 y 5 semanas, pero al tener también afectado el ligamento, el periodo de baja podría superar el mes, un tiempo que el conjunto leridano y Encuentra no se pueden permitir dado que, como se ha demostrado en los tres partidos disputados hasta la fecha de la Liga Endesa, el equipo tiene un enorme déficit en el juego interior. El Hiopos Lleida intentó paliar esa falta de físico en la pintura con el fichaje de Derek Cooke, que llegó con un contrato en el que se incluía una cláusula de corte en noviembre y diciembre. Pese a que sus números son más que aceptables (es el máximo reboteador de la Liga y el más valorado del equipo), sus cualidades técnicas no permiten desarrollar el juego de ataque que quiere imponer Encuentra, que busca un pívot con mayor presencia en la pintura y que sea capaz de jugar por encima del aro, un perfil similar a los pívots que ha tenido en el pasado como Badji o Kur Kuath. Pese a la llegada de Hamilton, que todavía no ha pasado la revisión en Lleida, por lo que no se descarta que el contrato pueda rescindirse si el periodo de baja es superior al esperado, la continuidad de Cooke no peligra, de momento. El nuevo jugador del Hiopos Lleida cuenta con una larga trayectoria en el baloncesto europeo, sobre todo en Turquía. Nacido en Río Claro, en Trinidad y Tobago, lo que le permitirá ocupar plaza de Cotonou, jugó en la NCAA enrolado a Virginia Tech Hokies y Texas-Arlington Mavericks. Pese a no ser drafteado, firmó contratos con Detroit Pistons y Atlanta Hawks, aunque nunca llegó a debutar en la NBA.Sí jugó en la G-League antes de dar el salto a Europa de la mano del Darussafaka turco la temporada 2019-2020. Luego jugó en el Fenerbahçe, el KK Momar montenegrino y después regresó a Turquía para militar en el Afyonkarahisar, el Merkezefendi y la pasada campaña en el Bursaspor, con el que llegó a jugar la Champions League. En la competición doméstica firmó 10,8 puntos, 6,8 rebotes y 12,6 de valoración, y en Europa 10,6, 5,8 y 10,8, respectivamente. Entre abril y mayo jugó la Liga del Líbano con el Beirut Club, promediando 8,4 puntos y 6,4 rebotes.

Intercambio de 100 entradas entre el Hiopos y el Manresa

Hiopos Lleida y Baxi Manresa, que este domingo se verán las caras en el Barris Nord en partido oficial, han acordado que se intercambiarán 100 entradas a un precio inferior, mientras que el resto de aficionados tendrán que adquirir las localidades a través de la web o en taquilla el día del partido.Actualmente queda un millar de localidades por vender a precios que van desde los 37 euros la más barata (Fondo Superior) hasta los 55 (Principal 2N/2S y Lateral). El mayor número de entradas libres se centran en las zonas de Curva, Esquina y Esquina Superior, que cuestan 40 euros, mientras que la Principal 4-6, que sube 60 euros, y la Fila 0, que vale 200, ya están agotadas.Por otra parte, el Baxi Manresa afrontará jornada europea antes de visitar al Hiopos Lleida. Será hoy (20.30) en la pista del potente Derthona Basket italiano, en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la FIBA. El técnico Diego Ocampo tendrá las bajas del pívot Bodian Massa, con una lesión en el isquiotibial, y del alero Álex Reyes, con una sobrecarga muscular.

Cooke sigue líder en rebotes y Villar es el cuarto mejor recuperador

Pese haber perdido los tres partidos jugados hasta la fecha, algunos de los jugadores del Hiopos Lleida aparecen en los primeros puestos del ranking en algunas facetas. Derek Cooke continúa siendo el mejor reboteador de la Liga con una media de 8,7, superando al argentino Emanuel Cate, del Manresa, que tiene una media de 8,3 y con el que se verá las caras este domingo. Por su parte, Rafa Villar ocupa el cuarto lugar en recuperaciones con 2,3 por encuentro, mientras que Thomas Bropleh es el quinto en triples anotados por partido, 3, y Dee Bost sigue como el tercer jugador que más balones pierde, con una media de 3,3.