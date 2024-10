Johnny Hamilton, un fichaje sin riesgo económico para el Hiopos Lleida

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida se ha cubierto bien las espaldas a la hora de acometer el fichaje de Johnny Hamilton para que no le suponga ningún riesgo económico, teniendo en cuenta que se trata de un jugador con un caché muy elevado que llega lesionado, como adelantó ayer SEGRE. El acuerdo que ha cerrado estipula que los emolumentos que percibirá el jugador durante el periodo que esté de baja serán mínimos, y que el contrato no se activará hasta que no esté en condiciones de ser alineado por Gerard Encuentra.

“El acuerdo suaviza el contrato hasta que no esté en condiciones de jugar. En este sentido el club se ha cubierto las espaldas para que le suponga un coste mínimo”, explicó ayer Joaquín Prado, director deportivo del club, que defendió su fichaje pese a que no podrá jugar de forma inmediata. “Hemos considerado que merecía la pena hacer el esfuerzo de traerle y evaluarle aquí de forma minuciosa para determinar el estado físico y el tiempo que necesitará para volver a jugar”, comentó Prado, que pese a no hablar de plazos, se mostró optimista. “Los inputs que tenemos son que podría estar en un tiempo prudencial, si no lo estuviera, lógicamente dejaría de ser un jugador interesante, no habría pasado la revisión médica y el coste para el club sería prácticamente inexistente. Si el tiempo de baja es prudencial, creemos que es un jugador que nos puede dar un salto de calidad importante, porque es un perfil muy difícil de encontrar en el mercado. Es exactamente el perfil de jugador que buscamos si se adapta bien a la Liga”, añadió.

Hamilton se lesionó hace poco más de un mes y el club tiene en su poder un informe médico con las pruebas radiológicas que le hicieron el pasado 26 de septiembre en su país. “Los médicos del club tienen una idea de la lesión, pero hasta que no le vean no nos podrán ajustar los plazos de recuperación. En función de eso tomaremos una decisión, pero el perfil de jugador merece la pena que venga porque tiene mucho nivel”, reiteró Prado, que añadió: “sabíamos perfectamente que Hamilton sufría esta lesión, pero toda el área deportiva acordó seguir adelante con el fichaje a pesar de que su debut iba a retrasarse”.El director deportivo confía en que Hamilton venga a Lleida cuanto antes para poder pasar la revisión médica, pero todo está pendiente de la burocracia. “Si pudiera venir a finales de esta semana sería ideal para que pudiera pasar lo antes posible un reconocimiento médico exhaustivo de la mano, como se le hizo a Muric de su rodilla lesionada, para que nos digan los médicos los plazos de recuperación. Luego decidiremos”, afirmó Prado.

El Manresa cae ampliamente en la Champions

El Baxi Manresa, que el domingo visitará el Barris Nord, se estrelló ayer en Tortona, donde encajó una dura derrota ante el Derthona Basket por 102-85, en un duelo dominado por los italianos de principio a fin. Los del Bages, que venían de arrollar en su primer duelo europeo y también la pasada jornada al Gran Canaria en el Nou Congost, se vieron superados desde un inicio por un parcial de salida de 14-0.En la Euroliga, el Baskonia de Pablo Laso agravó la crisis del Madrid tras vencerle ayer por 76-72.