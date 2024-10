Johnny Hamilton, un fitxatge sense risc econòmic per al Hiopos Lleida

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida s’ha cobert bé l’esquena a l’hora d’escometre el fitxatge de Johnny Hamilton perquè no li suposi cap risc econòmic, tenint en compte que es tracta d’un jugador amb un caixet molt elevat que arriba lesionat, com va avançar aquest dimarts SEGRE. L’acord que ha tancat estipula que els emoluments que percebrà el jugador durant el període que estigui de baixa seran mínims, i que el contracte no s’activarà fins que no estigui en condicions de ser alineat per Gerard Encuentra.

“L’acord suavitza el contracte fins que no estigui en condicions de jugar. En aquest sentit el club s’ha cobert l’esquena perquè li suposi un cost mínim”, va explicar ahir Joaquín Prado, director esportiu del club, que va defensar-ne el fitxatge malgrat que no podrà jugar de forma immediata. “Hem considerat que valia la pena fer l’esforç de portar-lo i avaluar-lo aquí de forma minuciosa per determinar l’estat físic i el temps que necessitarà per tornar a jugar”, va comentar Prado, que malgrat no parlar de terminis, es va mostrar optimista. “Els inputs que tenim són que podria estar a punt en un temps prudencial, si no ho estigués, lògicament deixaria de ser un jugador interessant, no hauria passat la revisió mèdica i el cost per al club seria pràcticament inexistent. Si el temps de baixa és prudencial, creiem que és un jugador que ens pot fer fer un salt de qualitat important, perquè és un perfil molt difícil de trobar al mercat. És exactament el perfil de jugador que busquem si s’adapta bé a la Lliga”, va afegir.

Hamilton es va lesionar fa poc més d’un mes i el club té al seu poder un informe mèdic amb les proves radiològiques que li van fer el passat 26 de setembre al seu país. “Els metges del club tenen una idea de la lesió, però fins que no el vegin no ens podran ajustar els terminis de recuperació. En funció d’això prendrem una decisió, però el perfil de jugador val la pena que vingui perquè té molt nivell”, va reiterar Prado, que va afegir: “Sabíem perfectament que Hamilton patia aquesta lesió, però tota l’àrea esportiva va acordar seguir endavant amb el fitxatge malgrat que el seu debut es retardaria”.El director esportiu confia que Hamilton vingui a Lleida com més aviat millor per poder passar la revisió mèdica, però tot està pendent de la burocràcia. “Si pogués venir a finals d’aquesta setmana seria ideal perquè pogués passar com més aviat millor un reconeixement mèdic exhaustiu de la mà, com se li va fer a Muric del genoll lesionat, perquè ens diguin els metges els terminis de recuperació. Després decidirem”, va afirmar Prado.

El Manresa cau àmpliament a la Champions

El Baxi Manresa, que diumenge visitarà el Barris Nord, es va estavellar ahir a Tortona, on va encaixar una dura derrota contra el Derthona Basket per 102-85, en un duel dominat pels italians de principi a fi. Els del Bages, que venien d’apallissar en el seu primer duel europeu i també la passada jornada al Gran Canària al Nou Congost, es van veure superats des d’un inici per un parcial de sortida de 14-0. A l’Eurolliga, el Baskonia de Pablo Laso va agreujar la crisi del Madrid després de vèncer-lo ahir per 76-72.