Trámite superado en Riudoms

El AEM cumplió ayer con los pronósticos y alcanzó la siguiente ronda de la Copa Catalunya goleando al Riudoms (1-5), en un duelo en el que demostró su clara intención de evitar cualquier sorpresa marcando en el arranque de ambas partes, ante un rival dos categorías inferior y contra el que pudo dar descanso a jugadoras de peso de cara a la Liga.

Así, el conjunto leridano deberá estar atento hoy a dos sorteos, ya que conocerá tanto su rival en los cuartos de final de la Copa Catalunya, entre Vic, Europa y Espanyol, y una hora antes (13.00) sabrá cual de los últimos nueve clasificados de la pasada temporada en Liga F visitará el Recasens en la tercera ronda de Copa de la Reina.Con Laia Ojeda, Ciurana y Abril Francés del filial en el once inicial, fueron dos jugadoras del primer equipo quienes adelantaron al AEM en el primer minuto, aprovechando un desplazamiento de la portera que se quedó corto para que Gestera robara y Martí batiera a la meta (0-1).Con la ventaja en el marcador y un tiro posterior al larguero de Inés en un lanzamiento de falta, el AEM bajó una marcha y se vio sorprendido por el Riudoms, que empató en el 25 en un córner que Boronat introdujo a gol en el segundo palo con un punto de suerte (1-1).La igualada duró solo 10 minutos, porque en el 35 Gestera adelantó de nuevo a las leridanas en una segunda acción tras una falta que Ciurana volvió a colgar en el área para que la cántabra empalara de volea en posición dudosa (1-2).Como en la primera mitad, las leridanas volvieron a encontrar un gol rápido a la salida del descanso. Fue en un pase largo para el desmarque de Abril Francés, que se plantó sola ante la meta rival y convirtió el 1-3.Pese a los dos goles de renta, el conjunto leridano mostró su mejor versión en la segunda mitad, en la que también jugaron las jóvenes Ari Bosch y Ainara, con una presión elevada que penalizó la propuesta propositiva del Riudoms. Así, con el AEM viviendo en campo rival, Loba encontró el 1-4 en un gran golpeo desde la frontal que se coló por la escuadra, minutos antes de que Marina estableciera el 1-5 final con otro potente disparo desde la frontal.

Rubén López: “Me ha sorprendido lo bien que hemos empezado”

El entrenador del AEM, Rubén López, se mostró satisfecho con el papel del equipo, “especialmente en la segunda mitad”, aunque reconoció que “hemos entrado muy bien al partido y es algo que me ha sorprendido porque por el contexto esperaba que nos costara un poco más”. Además, alabó que “con el partido resuelto las jugadoras han demostrado que quieren luchar por ganarse minutos” y también destacó el papel de las jugadoras del filial: “Me gusta potenciar la cantera pero no regalo minutos. Las jóvenes que han jugado lo merecen. Están trabajando bien y me gusta su actitud”, zanjó.