Gran punto para el Alpicat

El Alpicat sumó ayer un punto de enorme valor, no solo por la forma en la que lo consiguió, jugando un partido muy serio, también por la entidad del rival, el Reus, uno de los grandes de la OK Liga, que se tuvo que conformar con un 2-2 en la pista de un recién ascendido que, ni por juego ni actitud, se comporta como tal. El equipo de Jordi “Sito” Expósito se mantiene invicto en su pista–dos empates en dos partidos– y volvió a demostrar, como el día de su debut ante el Caldes, que no será nada fácil llevarse puntos del pabellón Antoni Roure.

El Reus llegaba avisado, puesto que en pretemporada, en encuentro de Lliga Catalana, ya cayó derrotado ante los leridanos (4-3). Salió por tanto dispuesto a imponer jerarquía, pero se encontró con un Alpicat que se defendía con mucho orden y que cuenta con un guardameta, Xavier Bosch, que para mucho. A los de Sito Expósito no les resultaba fácil llegar al área de Càndid Ballart y sus mejores ocasiones eran con peligrosos remates lejanos de David Ballestero.Tuvo que ser con un lanzamiento directo como el Reus estrenó el marcador. En el minuto 13, una tarjeta azul a Uri Llenas la aprovechó Martí Casas para marcar el 0-1. Pero la reacción del Alpicat fue inmediata. En la siguiente acción, los árbitros le señalaron un penalti a favor, que Miquel Serret, con un excelente lanzamiento ajustado al poste, transformó en el 1-1.Pudo adelantar a los leridanos Marc Vázquez, en el minuto 17, con un remate a la media vuelta que detuvo Ballart y, poco después, volvía a adelantarse el Reus con un gol de Joan Salvat (1-2, 19’). Marc Vázquez, a dos minutos para el final de la primera parte, pudo empatar de nuevo, pero falló una falta directa que se había señalado contra el Reus. Con 1-2 se llegó al descanso.En la segunda parte, el Alpicat salió decidido a ir a por el empate y el Reus estuvo en todo momento muy incómodo. Generaba llegadas con peligro, pero la defensa y el meta Xavi Bosch se mostraban como un muro infranqueable. No obstante, el marcador era favorable al equipo tarraconense y el cronómetro jugaba a su favor.Si Bosch hizo un gran partido, tampoco estuvo nada mal el meta del Reus, Càndid Ballart, que paraba todos los remates de los jugadores locales. Pero a falta de tres minutos, Ballestero asistió a Iago Vázquez, que no perdonó y marcó el 2-2. No hubo tiempo para más y el Alpicat sumaba así su segundo punto.

El entrenador del Alpicat, Jordi “Sito” Expósito, valoró positivamente el empate ante el Reus, al que definió como “un Top 5 de la Liga” y cree que, por ocasiones, pudieron incluso haber ganado el partido. “Todos sabemos dónde estamos y lo que cuesta ganar partidos. Delante hemos tenido a un Reus que venía ‘picado’ porque le ganamos en la Lliga Catalana y ha estado muy enchufado, pero le hemos podido ganar el partido”, explicó.

“En la segunda parte hemos hecho el partido que queríamos y hemos podido darle la vuelta al marcador, aunque el premio del empate nos ha llegado al final. Insisto en que podíamos haber ganado porque aunque no hemos tenido muchas ocasiones, sí que han sido claras”.Añadió que “ellos no han estado cómodos y nosotros sabíamos que tendríamos ocasiones. Hemos vuelto a demostrar que en casa queremos ser fuertes y dispuestos a atrevernos con todos los que vengan. Estamos contentos, más allá del resultado, también del juego”.Expósito señaló que “en defensa estamos bien ordenados, sólidos. Tenemos a un Xavi Bosch en estado de gracia, aunque también con la ayuda de sus compañeros. Estar bien en defensa es mérito de todos. Estamos encajando pocos goles y eso en OK Liga es clave”.