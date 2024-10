Márquez remonta para ganar

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) sumó su tercer triunfo de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Australia de MotoGP, que tuvo lugar la madrugada del sábado al domingo en el circuito de Phillip Island. Con su victoria, el leridano se acercó un poco más a los líderes de la categoría, Jorge Martín (Ducati) y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que fueron segundo y tercero, respectivamente. El madrileño fue el ganador moral, pues ya aventaja al italiano en 20 puntos a falta de solo tres carreras, mientras que tiene a Márquez a 79 unidades.

No estuvo demasiado afortunado Márquez en la salida, ya que le derrapó mucho la rueda trasera de su Ducati al quedarse el plástico de protección de la visera de su casco por delante. Esto le hizo perder hasta diez posiciones, aunque el ocho veces campeón del mundo buscó todos los huecos posibles para alcanzar la sexta posición en el primer parcial del circuito australiano. Martín tiró como una exhalación y en la primera vuelta consiguió cuatro décimas de ventaja sobre Marco Bezzecchi (Ducati) y Bagnaia, con Brad Binder (KTM) y Franco Morbidelli (Ducati) después de ellos, con Márquez llegando hasta la cola de este grupo.En la apurada de frenada del final de recta, al comienzo de la sexta vuelta, Márquez dio cuenta de Morbidelli para situarse en posición de podio y con pocos metros de distancia respecto a Bagnaia, además de protagonizar la vuelta rápida de la carrera y el nuevo récord del circuito, pero no fue la última ocasión, pues dos vueltas más tarde lo volvió a hacer y se pegaba a el italiano. En el duodécimo giro, un error de Martín lo aprovecharon Bagnaia y Márquez para superarlo, pero el líder del Mundial recuperó la primera posición instantes después, con un Márquez que aprovechó esos instantes para superar a Bagnaia y ponerse tras la estela del madrileño. Después del ‘aviso’, Martín se mantuvo firme en la primera plaza, pero sabedor de que Marc Márquez iba pegado a la estela de su moto y que Bagnaia intentaba aguantar el ritmo de la cabeza de carrera, pero rodaba cuatro décimas más lento que ellos. Y así fue como a cuatro vueltas del final Marc Márquez vio la oportunidad y superó a Martín para liderar por primera vez la carrera, pero en la recta del circuito australiano el líder del Mundial recuperó la posición, pero nuevamente en la curva cuatro de la siguiente vuelta, Márquez volvió al ataque y recuperó el primer puesto. Las dos vueltas finales fueron de infarto, pues a pesar de arriesgarse a una caída que le restara toda la ventaja conseguida sobre Bagnaia en el Mundial, Martín no arrojó la toalla e intentó recuperar, sin éxito, la primera posición. Marc Máquez sumó su tercera victoria de la temporada, las mismas que lleva el líder del Mundial.

“Al final, siendo un piloto en activo prefiero no pensar en el pasado, pero como hace 10 años aquí, o 9, he intentado hacer lo mismo que he hecho varias veces aquí, en Australia. No ha sido ni la primera y espero que ni la última que gestiono la carrera, estar ahí e intentar ganarla al final. Este es un circuito importante para gestionar los neumáticos y lo hemos podido conseguir. No se sabe si Martín necesitará estos 5 puntos al final de la temporada o no, pero uno intenta planificar las carreras como mejor sabe y sabiendo cuáles son sus ventajas y sus limitaciones”, manifestó Márquez después de la carrera. “Aquí nos hemos jugado la carrera con Martín, pero son momentos puntuales que, si se quiere luchar por un título, tienen que ser más constantes. Tenemos que intentar hacerlo en otros circuitos, pero sí que todas las victorias son importantes porque te hacen sumar confianza. Tengo confianza y una estrategia, no un plan que ya se acabó o no funcionó, sino una estrategia marcada que es intentar buscar esa constancia. Sacando Mandalika, que no estuvo en mis manos, pues la he intentado buscar mejorando mis puntos débiles, que es la clasificación. En Motegi hice una buena vuelta y aquí también, así que intentamos ir mejorando”, añadió el piloto leridano.Por su parte, Àlex Márquez (Ducati) tuvo que conformarse con la decimoquinta posición y es duodécimo en el Mundial. “Se ha complicado mucho en la primera curva, cuando he notado un contacto por detrás. Creo que ha sido Miller. Me he ido largo y antes había tenido que esquivar a Marc, pero no he salido mal. He pasado a dos y luego el ritmo no ha sido bueno, más bien regular, pero ya se había acabado la carrera para mí”.

Un mosquito casi arruina la carrera del piloto leridano

Márquez regresó a lo más alto del podio en Phillip Island tras una intensa batalla con Martín, que bien podría haber sido muy distinta por culpa de un protagonista inesperado. En la salida, la moto de Marc patinó más de lo habitual y tras la carrera, relató que fue culpa de un mosquito. “Mira que no lo tiro nunca en la parrilla de salida, porque puede pasar esto. No solo a ti, sino también a una moto de atrás, pero justo cuando estaba poniendo el ‘front device’ (dispositivo delantero para bajar la moto), que ya no tenía tiempo a sacármelo, se ha puesto el típico mosquito que deja toda la babilla” aseguró el leridano sobre el plástico que cubre la visera del casco. “Veía el semáforo hasta con aguas. Digo: ‘Lo tengo que tirar sí o sí, si no en la primera curva no tendré tiempo’. Con la mala suerte de que se ha puesto debajo de la rueda. Lo he visto, pero no llegaba a sacarlo. Esto ha hecho que patinara mucho en la salida. No sé cómo iba en la primera curva, pero he visto a Marini aquí, y no estaba muy delante. Pero hemos podido remontar”, explicó.“Igual he calentado más a Marc y no he podido hacer más porque estaba un ‘pelín’ más fuerte. Yo solo pensé ‘qué agresivo es’. Sabía que iba a llegar en la curva 4. Lo esperaba porque iba pilotando bien, pero siempre le escuchaba en la curva 4. Sabía que tenía algo más y podía asumir más riesgos”, señaló Jorge Martín, líder del Mundial.

Diogo Moreira roza el podio en Moto2 y Alonso iguala a Rossi

El brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, fue quinto en la prueba de Moto2, en la que Fermín Aldeguer (Boscoscuro) firmó su tercera victoria del año. Arón Canet (Kalex) terminó segundo, mientras que el australiano Senna Agius (Kalex) fue tercero, todo en una prueba en la que el japonés Ai Ogura (Boscoscuro), cuarto, desaprovechó su primer ‘match ball’ por el título. Por su parte, el campeón en la categoría de Moto3, el piloto colombiano David Alonso (CFMoto), consiguió ayer su undécima victoria de la temporada, una marca que le permite igualar las 11 que logró Valentino Rossi en un mismo curso en la categoría ‘pequeña’. Dani Holgado (Gas Gas) y Adrián Fernández (Honda), segundo y tercero, completaron las otras posiciones del podio.