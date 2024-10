Márquez remunta i guanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) va sumar el seu tercer triomf de la temporada a l’imposar-se en el Gran Premi d’Austràlia de MotoGP, que va tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge al circuit de Phillip Island. Amb la victòria, el lleidatà es va atansar una mica més als líders de la categoria, Jorge Martín (Ducati) i Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que van ser segon i tercer, respectivament. El madrileny va ser el guanyador moral, ja que ja avantatja l’italià en 20 punts a falta de només tres carreres, mentre que té Márquez a 79 unitats.

No va estar gaire afortunat Márquez a la sortida, ja que li va derrapar molt la roda posterior de la Ducati al quedar-se-li el plàstic de protecció de la visera del casc al davant. Això li va fer perdre fins a deu posicions, tot i que el vuit vegades campió del món va buscar tots els buits possibles per arribar a la sisena posició en el primer parcial del circuit australià. Martín va tirar com una exhalació i en la primera volta va aconseguir quatre dècimes d’avantatge sobre Marco Bezzecchi (Ducati) i Bagnaia, amb Brad Binder (KTM) i Franco Morbidelli (Ducati) darrere seu, amb Márquez arribant fins a la cua d’aquest grup.En l’escassa de frenada del final de recta, al començament de la sisena volta, Márquez va donar compte de Morbidelli per situar-se en posició de podi i amb pocs metres de distància respecte a Bagnaia, a més de protagonitzar la volta ràpida de la cursa i el nou rècord del circuit, però no va ser l’última ocasió, perquè dos voltes més tard ho va tornar a fer i s’enganxava a l’italià. En el dotzè gir, un error de Martín el van aprofitar Bagnaia i Márquez per superar-lo, però el líder del Mundial va recuperar la primera posició instants després, amb un Márquez que va aprofitar aquells instants per superar Bagnaia i posar-se a rebuf del madrileny. Després de l’avís, Martín es va mantenir ferm en la primera plaça, però sabedor que Marc Márquez li anava enganxat darrere i que Bagnaia intentava aguantar el ritme del cap de carrera, però rodava quatre dècimes més lent que ells. I així va ser com a quatre voltes del final Marc Márquez va veure l’oportunitat i va superar Martín per liderar per primera vegada la carrera, però a la recta del circuit australià el líder del Mundial va recuperar la posició, però novament al revolt quatre de la següent volta, Márquez va tornar a l’atac i va recuperar el primer lloc. Les dos voltes finals van ser d’infart, ja que malgrat arriscar-se a una caiguda que li restés tot l’avantatge aconseguit sobre Bagnaia en el Mundial, Martín no va llançar la tovallola i va intentar recuperar, sense èxit, la primera posició. Marc Máquez va sumar la tercera victòria de la temporada, les mateixes que porta el líder del Mundial.

“Al final, sent un pilot en actiu prefereixo no pensar en el passat, però com fa 10 anys aquí, o 9, he intentat fer el mateix que he fet diverses vegades a Austràlia. No ha estat ni la primera i espero que ni l’última que gestiono a la carrera, ser-hi i intentar guanyar-la al final. Aquest és un circuit important per gestionar els pneumàtics i ho hem pogut aconseguir. No se sap si Martín necessitarà aquests 5 punts al final de la temporada o no, però un intenta planificar les carreres com millor sap i sabent quins són els seus avantatges i les seues limitacions”, va manifestar Márquez després de la carrera. “Aquí ens hem jugat la carrera amb Martín, però són moments puntuals que, si es vol lluitar per un títol, han de ser més constants. Hem d’intentar fer-ho en altres circuits, però sí que totes les victòries són importants perquè et fan sumar confiança. Tinc confiança i una estratègia, no un pla que ja s’ha acabat o no ha funcionat, sinó una estratègia marcada que és intentar buscar aquesta constància. Excepte Mandalika, que no va estar a les meues mans, doncs ho he intentat buscar millorant els meus punts febles, que és la classificació. A Motegi vaig fer una bona volta i aquí també, així que intentem anar millorant”, va afegir el pilot lleidatà.Per la seua part, Àlex Márquez (Ducati) va haver de conformar-se amb la quinzena posició i és dotzè al Mundial. “S’ha complicat molt al primer revolt, quan he notat un contacte per darrere. Crec que ha estat Miller. Me n’he anat llarg i abans havia hagut d’esquivar Marc, però no he sortit malament. He passat a dos i després el ritme no ha estat bo, més aviat regular, però ja s’havia acabat la carrera per a mi”.

Un mosquit gairebé arruïna la carrera del lleidatà

Márquez va tornar a dalt de tot del podi a Phillip Island després d’una intensa batalla amb Martín, que bé hauria pogut estar molt diferent per culpa d’un protagonista inesperat. A la sortida, la moto de Marc va patinar més del que és habitual i després de la carrera, va relatar que va ser culpa d’un mosquit. “Mira que no el tiro mai a la graella de sortida, perquè pot passar això. No només a tu, sinó també a una moto del darrere, però just quan estava posant el front device (dispositiu davanter per abaixar la moto), que ja no tenia temps a treure-me’l, s’ha posat el típic mosquit que deixa tota la babeta” va assegurar el lleidatà sobre el plàstic que cobreix la visera del casc. «Veia el semàfor fins i tot amb aigües. M’he dit: “L’he de tirar sí o sí, si no al primer revolt no tindré temps.” Amb la mala sort que s’ha posat sota la roda. Ho he vist, però no arribava a treure’l. Això ha fet que patinés molt a la sortida. No sé com anava al primer revolt, però he vist Marini aquí, i no era gaire endavant. Però hem pogut remuntar»”, va explicar.«Igual he escalfat més Marc i no he pogut fer més perquè estava un pèl més fort. Jo només pensava “que agressiu que és”. Sabia que arribaria al revolt 4. Ho esperava perquè anava pilotant bé, però sempre l’escoltava al 4. Sabia que tenia una mica més i podia assumir més riscos», va assenyalar Jorge Martín, líder del Mundial.

Diogo Moreira voreja el podi en Moto2 i Alonso iguala Rossi

El brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va ser cinquè en la prova de Moto2, en la qual Fermín Aldeguer (Boscoscuro) va firmar la tercera victòria de l’any. Arón Canet (Kalex) va acabar segon, mentre que l’australià Senna Agius (Kalex) va ser tercer, tot en una prova en la qual el japonès Ai Ogura (Boscoscuro), quart, va desaprofitar el seu primer match ball pel títol. Per la seua part, el campió en la categoria de Moto3, el pilot colombià David Alonso (CFMoto), va aconseguir ahir la seua onzena victòria de la temporada, una marca que li permet igualar les 11 que va obtenir Valentino Rossi en un mateix curs en la categoria petita. Dani Holgado (Gas Gas) i Adrián Fernández (Honda), segon i tercer, van completar les altres posicions del podi.