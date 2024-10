Los leridanos Eric y Rubén Corbella ganan el Mundial

Dos hermanos de Mollerussa, Eric y Rubén Corbella Salvia, se proclamaron campeones del mundo de pesca del black-bass en la competición disputada desde el lunes pasado hasta el domingo en el Lago Bolsena, en Italia. Eric, de 39 años, y Rubén, de 34, consiguieron alzarse con el triunfo en la clasificación final, formando parte del equipo español en el que también figuraban Pedro José García Heredia, Daniel Leal Ruiz, Javier Guillén y Juan Manuel Losa. En la clasificación individual, que en realidad es por equipos de dos componentes, los hermanos leridanos finalizaron en una muy meritoria sexta posición.

Eric Corbella dijo en declaraciones a este diario que estaban especialmente felices “porque se trata de nuestro primer título internacional, aunque ya hemos estado tres veces compitiendo en Estados Unidos, país donde hay una gran afición a esta modalidad”. La competición de pesca del black-bass se hace con embarcación y con cebos artificiales, ya que no está permitido utilizar los naturales. “Tenemos que conseguir presentar las cinco capturas más grandes. Es decir, puedes pescar a lo mejor quince, pero a nivel de competición solo cuentan los cinco ejemplares con un mayor peso”, explica Eric. Un black-bass adulto suele pesar entre 2 y 2,5 kilos, pero hay ejemplares de hasta 3 kilos e incluso más. “¿Qué por qué nos atrae tanto esta modalidad de pesca de este pez? Pues porque se trata de un pez con el que has de trazar una estrategia para capturarlo. Los peces black-bass son depredadores y es cuestión de saber leer el agua, de interpretar bien las condiciones, saber las costumbres del animal y encontrar las claves que hacen que los peces elijan tu señuelo. Es como un reto o un desafío constante y por eso atrae tanto su pesca. Es una pesca muy activa”, explica Eric Corbella. De hecho, los black-bass están considerados peces temerosos e inteligentes y no es fácil atraerlos.Los hermanos Corbella se ganaron el derecho a competir en el Campeonato del Mundo tras destacar en el de España. En los de Catalunya han sido podio varios años, tanto alcanzando el primer puesto como los otros dos del cajón.