Gené deja el Mollerussa

Josep Gené ha dejado de ser el presidente del Club Futbol Joventut Mollerussa, cargo al que accedió el pasado 10 de mayo, justo al final de la temporada pasada, cuando relevó a Jaume Vallverdú. La dimisión, según pudo saber este diario, la comunicó el propio Gené el lunes por la tarde a todos los responsables y coordinadores de la entidad del Pla d’Urgell, y también al alcalde Marc Solsona. Este diario se puso en contacto con Gené para que diera su versión, pero este se remitió a la rueda de prensa que tiene previsto dar el viernes.

Según fuentes del club, la decisión de marcharse se produjo tras un enfrentamiento verbal con jugadores que se vivió el pasado viernes en las instalaciones del Municipal d’Esports de Mollerussa. Una discusión que, según indicaron estas mismas fuentes, “fue subida de tono” entre algunos jugadores de la plantilla y Gené, y que se originó por pagos pendientes y correspondientes a la última mensualidad de esos jugadores, que “explotaron” después del entrenamiento y se dirigieron al presidente para manifestarle su descontento. En este sentido, el club ya ha llegado a un acuerdo con la Federación Española (RFEF) para ingresar el dinero de una subvención pendiente que debía recibir el Mollerussa la semana pasada, y que ya ha llegado para poder estar al corriente de los pagos con los jugadores.El hasta ahora presidente del Mollerussa, tras su discusión con los jugadores, abogó por el despido de estos, argumentando que las formas de los futbolistas no habían sido las más adecuadas. Una decisión que el resto de la junta directiva no apoyó, alegando que no era un buen momento, tras los buenos resultados de las últimas semanas. Cabe recordar que el último partido se saldó con victoria ante L’Escala por (2-1). Ante la negativa del resto de directivos a apoyar su decisión, Gené se habría sentido “traicionado” por estos, por lo que comunicó su decisión de dimitir, tras unos meses que han sido realmente complicados, sobre todo con el contexto y la situación que vivió el club por motivos económicos a finales de la temporada. Con esos condicionantes, Gené ha decidido dar un paso al lado en la presidencia del club.

La junta directiva se reunió anoche para decidir quién le sustituía en el cargo provisionalmente

Además de la marcha de Josep Gené también se produjo la dimisión del director deportivo Robert Palau, que había sido fichado por el dimitido presidente. Anoche, al cerrar la edición, seguían reunidos los miembros de la junta directiva del Mollerussa para decidir quien sustituía a Gené.

Llegó al cargo en mayo afrontando deudas con la primera plantilla

El Club Futbol Joventut Mollerussa anunciaba el pasado mes de mayo la redefinición de su nueva junta directiva, que pasaba a presidir Josep Gené relevando en el cargo a Jaume Vallverdú, con el objetivo de desarrollar el proyecto “Somos el CFJ Mollerussa”. Uno de sus retos era “convertir al club de fútbol en una gran familia”.Unas semanas más tarde, ya en junio, jugadores y técnicos explotaban diciendo que el club les adeudaba tres nóminas y lamentaban la falta de transparencia por parte de la entidad. Al final, el club saldaba la deuda con los jugadores que habían denunciado impagos ante la AFE gracias al apoyo financiero de la empresa Prefabricats Pujol.