El deporte popular, la apuesta de los consells

Los 12 consells esportius leridanos organizarán este curso 2024-25 actividades deportivas distribuidas en diferentes programas y deportes en las que participarán más de 21.000 escolares. Sin embargo, la gran apuesta esta temporada será dar aún mayor impulso al deporte popular para todas las edades. Así lo manifestó ayer en Lleida el presidente de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), Jaume Domingo, en presencia del secretario general del Deporte de la Generalitat, Abel García, quien presidió el acto que da el pistoletazo oficial al arranque del nuevo curso de los consells esportius leridanos, cuya agrupación territorial preside Jordi Sarlé. Por la Diputación asistió Jordi Gaya.

Un ejemplo de esta apuesta por el deporte popular será la nueva I Copa Trail Running, una liga de carreras de montaña de 4 pruebas que los consells esportius de les Terres de Lleida organizarán de forma conjunta con el del Berguedà, uniendo así esfuerzos con un formato que invita a participar a todas las edades, incluidos adultos. “En la UCEC somos pioneros en garantizar el derecho al deporte para todos”, remarcó Domingo.En este sentido, Abel García mostró una buena sintonía con los presidentes y técnicos de los consells esportius leridanos, ya que él estuvo muchos años en el consell esportiu del Berguedà y en el consejo directivo de la UCEC, y señaló que “sois un brazo ejecutor de las políticas deportivas del país y tenemos una gran ventana de oportunidad en que la gran mayoría de gente en Catalunya que hace deporte no pertenece a un club ni está federada”. García anunció un plan contra la obesidad infantil, en colaboración con Salud, que será presentado el 12 de noviembre en el Parlament y recordó que “en el deporte no todo es competición”. El secretario general del Deporte dijo que otro de los objetivos del Govern es “lanzar un plan de choque para los equipamientos deportivos existentes, sobre todo para que no nos caigan encima”, recalcó con sorna, Puso en valor el haber abonado ya algo más de 2 millones de euros que se adeudaban a los consells esportius en 2021 y 2022 por parte del anterior Govern y prometió que se agilizarán los trámites. “Eso sí, con auditorías que garanticen la buena gestión del dinero público”, precisó. García también habló de dar un nuevo enfoque al Pla Català de l’Esport y crear una potente imagen de marca de los consells esportius.