L'esport popular, l'aposta dels consells

Els 12 consells esportius lleidatans organitzaran aquest curs 2024-25 activitats esportives distribuïdes en diferents programes i esports en què participaran més de 21.000 escolars. Tanmateix, la gran aposta aquesta temporada serà donar encara més impuls a l’esport popular per a totes les edats. Així ho va manifestar ahir a Lleida el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), Jaume Domingo, en presència del secretari general de l’Esport de la Generalitat, Abel García, que va presidir l’acte que dona el tret de sortida oficial a l’arrancada del nou curs dels consells esportius lleidatans, l’agrupació territorial dels quals presideix Jordi Sarlé. Per la Diputació hi va assistir Jordi Gaya. Un exemple d’aquesta aposta per l’esport popular serà la nova I Copa Trail Running, una lliga de curses de muntanya de 4 proves que els consells esportius de les Terres de Lleida organitzaran de forma conjunta amb el del Berguedà, unint així esforços amb un format que convida a participar gent de totes les edats, inclosos adults. “A la UCEC som pioners a garantir el dret a l’esport per a tothom”, va remarcar Domingo. En aquest sentit, Abel García va mostrar una bona sintonia amb els presidents i tècnics dels consells esportius lleidatans, ja que ell va estar molts anys al consell esportiu del Berguedà i al consell directiu de la UCEC, i va assenyalar que “sou un braç executor de les polítiques esportives del país i tenim una gran finestra d’oportunitat en què la gran majoria de gent a Catalunya que fa esport no pertany a un club ni està federada”. García va anunciar un pla contra l’obesitat infantil, en col·laboració amb Salut, que serà presentat el 12 de novembre al Parlament, i va recordar que “en l’esport no tot és competició”. El secretari general de l’Esport va dir que un altre dels objectius del Govern és “llançar un pla de xoc per als equipaments esportius existents, sobretot perquè no ens caiguin a sobre”, va recalcar amb sorna. Va posar en valor haver abonat ja una mica més de 2 milions d’euros que es devien als consells esportius el 2021 i 2022 per part de l’anterior Govern i va prometre que s’agilitzaran els tràmits. “Això sí, amb auditories que garanteixin la bona gestió dels diners públics”, va precisar. García també va parlar de donar un nou enfocament al Pla Català de l’Esport i crear una potent imatge de marca dels consells esportius.