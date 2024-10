El Hiopos, pendiente de más pruebas de Hamilton

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los servicios médicos del Hiopos Lleida siguen practicándole pruebas a la muñeca lesionada de Johnny Hamilton, al margen de otros exámenes físicos de índole general, antes de dar un diagnóstico concreto de la lesión que sufre y, sobre todo, del periodo que debería estar de baja antes de poder jugar con el fin de tomar una decisión definitiva sobre si se activa o no el contrato que tiene firmado el club con el jugador.

Al parecer los primeros exámenes practicados muestran que la fractura que sufre en el cuarto metacarpiano de la muñeca derecha está bastante soldada, pero hay que ver si el ligamento sigue afectado o no. Entretanto, el pívot de Trinidad y Tobago, que llegó la tarde del lunes a Lleida, asistió ayer al entrenamiento del equipo y saludó al que, si todo va bien, será su nuevo entrenador, Gerard Encuentra.Por otra parte, Rafa Villar reconoció ayer que la victoria del pasado domingo ante el Manresa “hacía mucha falta, porque fue un plus para el equipo para dar un poco más de confianza a todo el mundo, pero no podemos confiarnos y debemos buscar muchas más”, señaló. Respecto a su próximo partido del domingo frente al Rio Breogán, el barcelonés destacó la dificultad del encuentro: “Es uno de los partidos que tenemos que ganar sí o sí. Es muy importante que podamos sumar, pero al final esto es la ACB y cuesta mucho ganar los partidos, por lo que deberemos darlo todo para llevarnos la victoria”.